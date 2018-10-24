Случайные прохожие стали жертвами невменяемого убийцы в Бийске

24 Окт. 04:03 2018-10-24T04:04:40+03:00

Сейчас он находится под стражей

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Случайные прохожие стали жертвами двойного убийства в Бийске. Их тела обнаружили 22 октября.

- На одной из улиц в городе Бийске с множественными ножевыми ранениями было обнаружено тело 44-летнего мужчины. В этот же день на открытом участке местности с ножевыми ранениями грудной клетки и живота обнаружено тело 18-летней жительницы наукограда, - сообщил краевой следственный комитет.

Вскоре был задержан подозреваемый, им оказался 20-летний парень, ранее судимый за хранение и распространение наркотиков. Сейчас он находится под стражей.

- Благодаря слаженным действиям следователей СК и оперативных сотрудников полиции в кратчайшие сроки удалось раскрыть убийства, совершенные в условиях неочевидности. Сегодня утром по подозрению в совершении преступлений задержан 20-летний местный житель, с которым в настоящее время проводятся следственные действия, - сообщает краевой следственный комитет.

Как подозреваемый признался на допросе, он напал на прохожих, потому что они на него «не так посмотрели».