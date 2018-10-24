2018-10-24T04:04:40+03:00
Происшествия

Случайные прохожие стали жертвами невменяемого убийцы в Бийске

Сейчас он находится под стражей
Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
Изменить размер текста:

Случайные прохожие стали жертвами двойного убийства в Бийске. Их тела обнаружили 22 октября.

- На одной из улиц в городе Бийске с множественными ножевыми ранениями было обнаружено тело 44-летнего мужчины. В этот же день на открытом участке местности с ножевыми ранениями грудной клетки и живота обнаружено тело 18-летней жительницы наукограда, - сообщил краевой следственный комитет.

Вскоре был задержан подозреваемый, им оказался 20-летний парень, ранее судимый за хранение и распространение наркотиков. Сейчас он находится под стражей.

- Благодаря слаженным действиям следователей СК и оперативных сотрудников полиции в кратчайшие сроки удалось раскрыть убийства, совершенные в условиях неочевидности. Сегодня утром по подозрению в совершении преступлений задержан 20-летний местный житель, с которым в настоящее время проводятся следственные действия, - сообщает краевой следственный комитет.

Как подозреваемый признался на допросе, он напал на прохожих, потому что они на него «не так посмотрели».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Алтайские коммунисты отметили «красный день календаря»
Сын избил свою мать из-за запрета громкой музыки
На Алтае к концу недели грянет мороз и установится ледовый покров
Полис «Управляй здоровьем» от ВТБ Страхование стал лучшим продуктом для защиты здоровья
В Барнауле ведут поиски 14-летней девочки
Мужчину выкинули из окна многоэтажки в Барнауле
На Алтае в озере утопили УАЗик
Алтайская резиденция Деда Мороза переедет в торговый центр «Праздничный»
Алтайские единороссы обсудят идеи по обновлению партии
Последний тигренок из барнаульского зоопарка покидает родной дом
ВТБ выдал более миллиона кредитов наличными
Сотрудница Алтай-Кокса открыла развивающую комнату в детском саду
Алтайская лаборатория исследует корма животных на содержание кальция и фосфора
Внимание, автомобилисты: На дорогах Алтайского края сильный гололед
Женщина-водитель разбилась в аварии под Барнаулом
Больше двух кубометров снега вывезли с улиц Барнаула
В Барнауле открыли гостиницу-лофт для шопинг-туристов
Обустройство кольца на улице Малахова продолжается в Барнауле
Пятибалльные пробки наблюдаются в Барнауле