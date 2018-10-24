Александра Карлина назначили зампредом комитета в Совете Федерации

24 Окт. 03:49 2018-10-24T03:49:44+03:00

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Экс-губернатор Алтайского края Александр Карлин получил место в Совете Федерации. Теперь он зампред комитета по конституционному законодательству и госстроительству.

Как сообщает Тасс, соответствующее решение принято на заседании комитета 23 октября.

- У нас есть в комитете вакансия заместителя председателя комитета. Ценно то, что к нам пришел доктор юридических наук Александр Богданович Карлин. Я попросил его согласиться на то, чтобы мы его избрали заместителем председателя комитета, - цитирует издание председателя комитета Андрей Клишас.

Назначение Карлина объясняют тем, что он ранее занимал должность первого замминистра юстиции РФ, а также имеет большой опыт работы в органах прокуратуры. Члены комитета поддержали его кандидатуру единогласно.

Напомним, 18 сентября губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ о назначении экс-главы региона сенатором.