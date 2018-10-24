Александра Карлина назначили зампредом комитета в Совете Федерации
Экс-губернатор Алтайского края Александр Карлин получил место в Совете Федерации. Теперь он зампред комитета по конституционному законодательству и госстроительству.
Как сообщает Тасс, соответствующее решение принято на заседании комитета 23 октября.
- У нас есть в комитете вакансия заместителя председателя комитета. Ценно то, что к нам пришел доктор юридических наук Александр Богданович Карлин. Я попросил его согласиться на то, чтобы мы его избрали заместителем председателя комитета, - цитирует издание председателя комитета Андрей Клишас.
Назначение Карлина объясняют тем, что он ранее занимал должность первого замминистра юстиции РФ, а также имеет большой опыт работы в органах прокуратуры. Члены комитета поддержали его кандидатуру единогласно.
Напомним, 18 сентября губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ о назначении экс-главы региона сенатором.