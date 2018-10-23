2018-10-24T08:15:24+03:00
Происшествия

Начальника райотдела полиции Барнаула подозревают в прослушке звонков бизнесмена

Возбуждено уголовное дело и назначена служебная проверка
Дарья САВЕНКО
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В Барнауле задержали начальника ОМВД России по Индустриальному району Игоря Варнавских.

Как сообщает ИА «Банкфакс», его подозревают в совершении преступления по статье «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений граждан с использованием своего служебного положения». По данным издания, с августа по сентябрь этого года полицейский якобы прослушивал звонки бизнесмена в ТРЦ «Пионер» и по адресу проспект Космонавтов, 14 «Б»/2.

Он является соучредителем двух барнаульских фирм и одной общественной организации по содействию развитию физической культуры и спорта.

В настоящий момент расследованием уголовного дела занимаются сотрудники СУ СКР по Алтайскому краю.

В отношении полицейского руководством ГУ МВД России по Алтайскому краю назначена служебная проверка. В случае, если вина сотрудника подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством, а его непосредственные руководители понесут строгую дисциплинарную ответственность.

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