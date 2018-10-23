Автобусную остановку установили жители села Власиха

23 Окт. 16:41 2018-10-23T16:41:21+03:00

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Дополнительная автобусная остановка появилась в селе Власиха на улице Радужной по инициативе двух жительниц. Она будет включена в схему автобусных маршрутов: № 20, 138, 149 и 137.

- Расстояние от 25 и 26 переулков до ближайшей автобусной остановки почти километр. Для многих жителей, в том числе детей, которые ежедневно посещают школу, движение в оба направления занимает огромное количество времени. К тому же, отсутствие остановки рядом с домом ведет к стихийному скоплению детей на обочине оживленной трассы. О возможных последствиях и говорить не стоит, - поясняет жительница Власихи Ольга Зубкова.

Часть расходов на строительство и основное выполнение работ жители взяли на себя. Со стороны властей и одного из предпринимателей также была помощь - привезен материал для отсыпки участков, предоставлена техника, а также установлены дорожные знаки и нанесена соответствующая разметка.