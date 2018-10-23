В Бийске 10-ти и 14-летние мальчики забрались на склад с вещами

23 Окт. 15:02 2018-10-23T15:02:51+03:00

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Полиция задержала двух мальчиков, которые проникли на склад одного из торговых центров Бийска.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, двое юных бийчан – 10-ти и 14-ти лет разбили кирпичом стекло и проникли в складское помещение. По-видимому, они не знали о том, что там установлена сигнализация. Вскоре на место приехал полицейский экипаж группы немедленного реагирования. Она быстро нашли мальчиков, затаившихся в дальнем углу.

Дети хотели унести несколько пар новой обуви и верхней одежды, но у них не получилось. Мальчиков опросили и передали родителям. В ведомстве отмечают, что старший из них уже на протяжении нескольких лет состоит на профилактическом учете органов внутренних дел.

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