2018-10-23T13:38:59+03:00
Происшествия

Чуть-чуть перебрала: Пьяная девушка упала в реку Майму

Только чудом ее заметили и спасли
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Только чудом ее заметили и спаслиТолько чудом ее заметили и спаслиФото: Дарья САВЕНКО
Изменить размер текста:

Пьяная девушка, прогуливающаяся по берегу, свалилась в воду и едва не утонула. ЧП произошло в Горно-Алтайске.

Как сообщает портал «Новости Горного Алтая», ее спасителем стал сотрудник Пограничного управления ФСБ России по Республике Алтай. Во время велосипедной прогулки вдоль реки Майма он заметил на противоположном берегу девушку.

- Через мгновение увидел, что человек уже в воде, тонет, – позже расскажет он.

А на тот момент мужчина не раздумывая бросился в воду. Он смог вытащить девушку на берег и вызвать «скорую помощь». Медики, прибывшие на место происшествия, диагностировали у нее переохлаждение, шок и сильное алкогольное опьянение. Но все это ничего, главное, что она осталась жива, что уже является чудом, так как ее спаситель никогда не бывал ранее в этом месте.

- Никогда не ездил по этому маршруту, а в этот раз почему-то решил проехать там. На момент происшествия рядом больше никого не было. Так что это ее счастливый случай, девушка могла утонуть, - говорит пограничник.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Алтайские коммунисты отметили «красный день календаря»
Сын избил свою мать из-за запрета громкой музыки
На Алтае к концу недели грянет мороз и установится ледовый покров
Полис «Управляй здоровьем» от ВТБ Страхование стал лучшим продуктом для защиты здоровья
В Барнауле ведут поиски 14-летней девочки
Мужчину выкинули из окна многоэтажки в Барнауле
На Алтае в озере утопили УАЗик
Алтайская резиденция Деда Мороза переедет в торговый центр «Праздничный»
Алтайские единороссы обсудят идеи по обновлению партии
Последний тигренок из барнаульского зоопарка покидает родной дом
ВТБ выдал более миллиона кредитов наличными
Сотрудница Алтай-Кокса открыла развивающую комнату в детском саду
Алтайская лаборатория исследует корма животных на содержание кальция и фосфора
Внимание, автомобилисты: На дорогах Алтайского края сильный гололед
Женщина-водитель разбилась в аварии под Барнаулом
Больше двух кубометров снега вывезли с улиц Барнаула
В Барнауле открыли гостиницу-лофт для шопинг-туристов
Обустройство кольца на улице Малахова продолжается в Барнауле
Пятибалльные пробки наблюдаются в Барнауле