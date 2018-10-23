Чуть-чуть перебрала: Пьяная девушка упала в реку Майму

23 Окт. 13:30 2018-10-23T13:38:59+03:00

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Пьяная девушка, прогуливающаяся по берегу, свалилась в воду и едва не утонула. ЧП произошло в Горно-Алтайске.

Как сообщает портал «Новости Горного Алтая», ее спасителем стал сотрудник Пограничного управления ФСБ России по Республике Алтай. Во время велосипедной прогулки вдоль реки Майма он заметил на противоположном берегу девушку.

- Через мгновение увидел, что человек уже в воде, тонет, – позже расскажет он.

А на тот момент мужчина не раздумывая бросился в воду. Он смог вытащить девушку на берег и вызвать «скорую помощь». Медики, прибывшие на место происшествия, диагностировали у нее переохлаждение, шок и сильное алкогольное опьянение. Но все это ничего, главное, что она осталась жива, что уже является чудом, так как ее спаситель никогда не бывал ранее в этом месте.

- Никогда не ездил по этому маршруту, а в этот раз почему-то решил проехать там. На момент происшествия рядом больше никого не было. Так что это ее счастливый случай, девушка могла утонуть, - говорит пограничник.