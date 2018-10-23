2018-10-23T13:19:16+03:00
Общество

Из Алтайского кардиодиспансера эвакуировали пациентов

Там якобы произошло возгорание
Дарья САВЕНКО
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Пожарное учение прошло в Алтайском краевом кардиологическом диспансере.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, по легенде учений, возгорание произошло в сестринской комнате. Причиной стало замыкание в электросети. Перед персоналом и сотрудниками МЧС возникла необходимость экстренной эвакуации пациентов из отделения реанимации. В ходе учений отрабатывались вопросы оповещения, сбора сотрудников диспансера в максимально короткий промежуток времени, слаженность их действий при эвакуации тяжело больных пациентов.

За учениями наблюдал главный врач кардиодиспансера Андрей Косоухов и специалист отдела гражданской защиты «Управления по делам ГОЧС Барнаула» Ирина Жаркова. Они отметили, что с поставленной задачей персонал кардиодиспансера справился.

Подобные тренировки проводят в каждом из отделений медицинского учреждения. Всего на 2018 год запланировано 13 учений.

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