Пожарные спасли упавшую в яму лошадку

23 Окт. 12:47 2018-10-23T12:47:27+03:00

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Алтайские пожарные спасли лошадь, которая упала в двухметровую яму. ЧП произошло в ночь на вторник, 23 октября

Это произошло в селе Онгудай. По предварительной информации, минувшей ночью лошадь провалилась в двухметровую яму на территории усадьбы. Самостоятельно выбраться из заточения она не смогла. Сегодня утром ей на помощь пришли сотрудники пожарно-спасательной части №8. На тот момент кобылица уже заметно проголодалась и обессилила от долгого пребывания в сырой яме.

- Ее доставали при помощи пожарных рукавов, - сообщают в пресс-службе Главного управления МЧС России по Республики Алтай.

По предварительной информации лошадь в результате падения сильно не пострадала. Как отмечают в ведомстве, подобные происшествия происходят довольно часто. Поэтому хозяев домашних животных убедительно просят предпринимать меры, чтобы таких ЧП не было вовсе.