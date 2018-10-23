Пара сурикатов поселилась в зоопарке Барнаула

23 Окт. 12:44 2018-10-23T12:48:53+03:00

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Очередное пополнение в Барнаульском зоопарке! Теперь там живет пара милых сурикатов.

Как рассказали в самом зоопарке, в столицу Алтайского края они прибыли несколько дней назад. Они еще крохи – малышам не более трех месяцев. Сейчас очаровательная парочка находится на карантине, разглядеть их почти не возможно, но на днях они поселятся в теплый дом, где можно будет наблюдать их невероятную активность.

Там отмечают, что сурикаты являются высокоорганизованными животными и живут семейными группами. Каждая семейная группа состоит из пары взрослых зверьков и их потомства. Интересно, что в группе сурикатов царит матриархат. Самка может быть крупнее самца по размерам и доминирует над ним.

В Новосибирском зоопарке живет целая семья сурикатов, в которой несколько десятков особей. Возможно, что и в Барнауле от новой парочки появится большая и дружная семья.

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