В Барнауле взяли под стражу мужчину, похитившего тещу

23 Окт. 12:06 2018-10-23T12:07:13+03:00

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Сына и отца, которые похитили и до смерти избили родственницу, заключили под стражу. Трагедия разыгралась в Барнауле.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю, между 31-летним мужчиной и его супругой сложились плохие отношения. Женщина вместе с сыном уехала из Новокузнецка в город Барнаул. В начале октября мужчина со своим отцом подъехали к дому родителей супруги и затащили в салон автомобиля ее 51-летнюю мать. Избив женщину, они вывезли ее в промышленную зону, где оставили умирать. Травмы были не совместимы с жизнью, и вскоре она скончалась.

Уголовное дело возбудили по статье «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия опасного для жизни и здоровья». Сейчас оба мужчины заключены под стражу.

- Назначены и проводятся судебно-медицинские экспертизы, по результатам которых будет дана окончательная правовая оценка действиям обвиняемых. Расследование уголовного дела продолжается, - заключили в пресс-службе.