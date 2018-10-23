2018-10-23T11:32:37+03:00
Общество

Погода на 24 октября 2018 года в Барнауле: мокрый снег и +7 градусов

Синоптики рассказали о погоде на 24 октября 2018 года в Барнауле
Дарья САВЕНКО
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Синоптики рассказали о погоде на 24 октября 2018 года в БарнаулеСиноптики рассказали о погоде на 24 октября 2018 года в БарнаулеФото: Дарья САВЕНКО
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В среду, 24 октября 2018 года, в Барнауле ожидается пасмурная погода с мокрым снегом.

Как сообщили синоптики, в ночь на среду температура воздуха в краевой столице опустится до -3...-5 градусов. В утренние часы мокрый снег, возможен гололед. Ветер юго-западный, 5-10 м/с с усилением до 15 м/с. Днем воздух прогреется до +5...+7.

По Алтайскому краю в северных и восточных районах осадки в виде мокрого снега и снега, местами гололед. В утренние часы в южных и западных районах туман. Ночью столбик термометра опустится до -2...-7 градусов, а днем поднимется до +5...+10. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с

Спасатели напоминают, что необходимо соблюдать правила безопасности при плохой погоде. Особую опасность представляют трассы, потому что из-за гололеда возможно увеличение количества ДТП. Основное условие движения для водителей – осмотрительность и низкая скорость.

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