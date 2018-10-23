Проблемы с отоплением? Звоните на прямую линию!

23 Окт. 10:58 2018-10-23T10:59:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Уважаемые барнаульцы! У вас возникли вопросы по отопительному сезону и качеству теплоснабжения?

25 октября в прямом эфире радио «Комсомольская правда» - Барнаул» (106,8 FM) состоится прямая линия с директором теплосетевого подразделения Сибирской генерирующей компании в Барнауле Александром Гроссом. В режиме реального времени он ответит на вопросы о теплоснабжении города.

По каждому обращению, которое поступит на прямую линию, энергетики разберутся и дадут ответ.

Звоните 25 октября с 13:00 до 13:45 по тел. (3852) 722-090 в студию радио и с 14:00 до 15:00 по тел. (3852) 722-433 – в редакцию газеты.

Также вопросы можно прислать заранее по электронной почте: redactkp@yandex.ru