2018-10-23T10:59:23+03:00
Общество

Проблемы с отоплением? Звоните на прямую линию!

Поделиться:
Изменить размер текста:

Уважаемые барнаульцы! У вас возникли вопросы по отопительному сезону и качеству теплоснабжения?

25 октября в прямом эфире радио «Комсомольская правда» - Барнаул» (106,8 FM) состоится прямая линия с директором теплосетевого подразделения Сибирской генерирующей компании в Барнауле Александром Гроссом. В режиме реального времени он ответит на вопросы о теплоснабжении города.

По каждому обращению, которое поступит на прямую линию, энергетики разберутся и дадут ответ.

Звоните 25 октября с 13:00 до 13:45 по тел. (3852) 722-090 в студию радио и с 14:00 до 15:00 по тел. (3852) 722-433 – в редакцию газеты.

Также вопросы можно прислать заранее по электронной почте: redactkp@yandex.ru

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Алтайские коммунисты отметили «красный день календаря»
Сын избил свою мать из-за запрета громкой музыки
На Алтае к концу недели грянет мороз и установится ледовый покров
Полис «Управляй здоровьем» от ВТБ Страхование стал лучшим продуктом для защиты здоровья
В Барнауле ведут поиски 14-летней девочки
Мужчину выкинули из окна многоэтажки в Барнауле
На Алтае в озере утопили УАЗик
Алтайская резиденция Деда Мороза переедет в торговый центр «Праздничный»
Алтайские единороссы обсудят идеи по обновлению партии
Последний тигренок из барнаульского зоопарка покидает родной дом
ВТБ выдал более миллиона кредитов наличными
Сотрудница Алтай-Кокса открыла развивающую комнату в детском саду
Алтайская лаборатория исследует корма животных на содержание кальция и фосфора
Внимание, автомобилисты: На дорогах Алтайского края сильный гололед
Женщина-водитель разбилась в аварии под Барнаулом
Больше двух кубометров снега вывезли с улиц Барнаула
В Барнауле открыли гостиницу-лофт для шопинг-туристов
Обустройство кольца на улице Малахова продолжается в Барнауле
Пятибалльные пробки наблюдаются в Барнауле