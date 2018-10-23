Проблемы с отоплением? Звоните на прямую линию!
Уважаемые барнаульцы! У вас возникли вопросы по отопительному сезону и качеству теплоснабжения?
25 октября в прямом эфире радио «Комсомольская правда» - Барнаул» (106,8 FM) состоится прямая линия с директором теплосетевого подразделения Сибирской генерирующей компании в Барнауле Александром Гроссом. В режиме реального времени он ответит на вопросы о теплоснабжении города.
По каждому обращению, которое поступит на прямую линию, энергетики разберутся и дадут ответ.
Звоните 25 октября с 13:00 до 13:45 по тел. (3852) 722-090 в студию радио и с 14:00 до 15:00 по тел. (3852) 722-433 – в редакцию газеты.
Также вопросы можно прислать заранее по электронной почте: redactkp@yandex.ru