2018-10-23T10:22:39+03:00
Общество

Виктор Томенко встретился с актрисой Марией Шукшиной

Они обсудили программу празднования 90-летия Василия Шукшина
Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко обсудил программу празднования 90-летия Василия Шукшина с его дочерью, актрисой Марией Шукшиной. Также на встрече присутствовал директор театра «Русская песня» Антон Собянин.

Как сообщает пресс-служба правительства Алтайского края, события, приуроченные к юбилейной дате, пройдут в июле 2019 года в рамках фестиваля «Шукшинские дни на Алтае». Не исключено, что зрителям покажут спектакль «Калина красная», главные роли в котором исполняют Мария Шукшина и Андрей Мерзликин. Всего в постановке задействовано более 70 актеров театра «Русская песня».

Также предлагается в рамках Шукшинского кинофестиваля провести фестиваль народного кино и фестиваль чтецов.

В 2019 году фестиваль «Шукшинские дни на Алтае» начнет свою работу 16 июля.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Алтайские коммунисты отметили «красный день календаря»
Сын избил свою мать из-за запрета громкой музыки
На Алтае к концу недели грянет мороз и установится ледовый покров
Полис «Управляй здоровьем» от ВТБ Страхование стал лучшим продуктом для защиты здоровья
В Барнауле ведут поиски 14-летней девочки
Мужчину выкинули из окна многоэтажки в Барнауле
На Алтае в озере утопили УАЗик
Алтайская резиденция Деда Мороза переедет в торговый центр «Праздничный»
Алтайские единороссы обсудят идеи по обновлению партии
Последний тигренок из барнаульского зоопарка покидает родной дом
ВТБ выдал более миллиона кредитов наличными
Сотрудница Алтай-Кокса открыла развивающую комнату в детском саду
Алтайская лаборатория исследует корма животных на содержание кальция и фосфора
Внимание, автомобилисты: На дорогах Алтайского края сильный гололед
Женщина-водитель разбилась в аварии под Барнаулом
Больше двух кубометров снега вывезли с улиц Барнаула
В Барнауле открыли гостиницу-лофт для шопинг-туристов
Обустройство кольца на улице Малахова продолжается в Барнауле
Пятибалльные пробки наблюдаются в Барнауле