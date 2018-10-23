Виктор Томенко встретился с актрисой Марией Шукшиной

23 Окт. 10:22 2018-10-23T10:22:39+03:00

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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко обсудил программу празднования 90-летия Василия Шукшина с его дочерью, актрисой Марией Шукшиной. Также на встрече присутствовал директор театра «Русская песня» Антон Собянин.

Как сообщает пресс-служба правительства Алтайского края, события, приуроченные к юбилейной дате, пройдут в июле 2019 года в рамках фестиваля «Шукшинские дни на Алтае». Не исключено, что зрителям покажут спектакль «Калина красная», главные роли в котором исполняют Мария Шукшина и Андрей Мерзликин. Всего в постановке задействовано более 70 актеров театра «Русская песня».

Также предлагается в рамках Шукшинского кинофестиваля провести фестиваль народного кино и фестиваль чтецов.

В 2019 году фестиваль «Шукшинские дни на Алтае» начнет свою работу 16 июля.