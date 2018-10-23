2018-10-23T10:47:12+03:00
Политика

Алтайский губернатор произвел очередные кадровые перестановки

Это связано с изменениями в структуре органов исполнительной власти
Анна СЕМИНА
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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко произвел ряд очередных кадровых изменений.

Так с понедельника, 22 октября, врио заместителя министра здравоохранения Алтайского края Наталья Белоцкая теперь исполняет обязанности министра здравоохранения региона. Помимо этого, как сообщает официальный сайт правительства края, со среды, 24 октября, из-за сокращения должности от своих обязанностей отстранена начальник управления спорта и молодежной политики края Елена Лебедева. Это связано с изменениями в структуре органов исполнительной власти.

- Управление спорта и молодежной политики Алтайского края будет переименовано в управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края, - говорит источник информации.

Что касается направления спорт, то оно будет выделено в отдельную структуру – Министерство спорта Алтайского края. Виктор Томенко уже подписал документы о кадровых изменениях.

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