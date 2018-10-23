10-летний ребенок пострадал в ДТП в Барнауле

23 Окт. 08:54 2018-10-23T08:54:46+03:00

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Водителя, который сбил десятилетнего мальчика и скрылся, разыскивает ГИБДД Барнаула.

Как сообщили в Госавтоинспекции, авария произошла 22 октября в 18.20 на улице Кутузова в районе дома № 2б.

- Неустановленный водитель допустил наезд на ребенка, который переходил проезжую часть по нерегулируемому переходу, - рассказали в ГИБДД.

В результате мальчик получил травмы, ему была оказана медицинская помощь, не госпитализирован.

Сейчас сотрудники группы по розыску устанавливают личность водителя и просят очевидцев происшествия позвонить по телефонам: 391-090, 393-555, 393-605, 393-554 либо 02.

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