2018-10-23T08:27:16+03:00
Общество

Более 150 человек позвонили на «горячую линию» «ДАРа»

Многие спрашивали про партнерские роды
Дарья САВЕНКО
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Более 150 различных звонков поступило на «горячую линию» алтайского перинатального центра «ДАРа» с момента ее открытия – 1 октября.

Как сообщили в пресс-службе регионального Минздрава, в основном обращения касались работы центра и его подразделений. Одни из наиболее часто задаваемых вопросов: как попасть на роды в «ДАР», что сделать, чтобы при родах присутствовал муж? В ведомстве напомнили, что родовой сертификат предоставляет беременной женщине право полноценного выбора женской консультации и родильного дома. Супруг на родах присутствовать может.

Также на горячую линию поступают отзывы о работе специалистов центра, о качестве предоставляемых услуг, вносятся предложения по улучшению обслуживания.

«Горячая линия» работает круглосуточно и без выходных, все звонки принимаются по телефону: 8(963)536-54-08. Находится ДАР по адресу: город Барнаул, улица Фомина, 154.

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