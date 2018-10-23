2018-10-23T07:22:34+03:00
Происшествия

Женщина скончалась на остановке в Барнауле

По неофициальной информации, она бомжевала
Анна СЕМИНА
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Женщина скончалась прямо на остановке общественного транспорта в Барнауле. Тело обнаружили вечером в понедельник, 22 октября.

Как рассказали очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул», тело женщины нашли на остановке «Площадь Спартака». На вид ей около 50-60 лет. На место происшествия прохожие вызвали полицейских.

Позже подписчики сообщества добавили, что скончавшаяся женщина была без определенного места жительства. Обитала в основном в районе площади Спартака. Ночевала в торговых павильонах. Более подробной информацией они не обладают.

Напомним, как ранее сообщала «Комсомольская правда» - Барнаул», 3 октября на улице Мало-Тобольской прохожие также обнаружили труп мужчины. Эксперты, прибывшие на место происшествия, на теле не обнаружили признаков насильственной смерти. По имеющейся на тот момент информации, мужчина стало плохо с сердцем.

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