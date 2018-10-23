Расписание поезда «Барнаул-Алейская» изменится в ближайшее время

23 Окт. 06:53 2018-10-23T06:53:07+03:00

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В Алтайском крае введут изменения в расписание движение пригородного поезда из Барнаула в Алейск.

Как сообщают на сайте компании «Алтай-Пригород», расписание движение поезда №6125 «Барнаул - Алейская» изменится только на период с 26 октября по 10 ноября.

- Это связано с ремонтными работами на одном из участков, - поясняют в службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

Таким образом, в указанный период из краевой столицы поезд будет выезжать в 9.14 утра. Прибытие на конечную станцию в 11.54.

Пассажиров просят обратить внимание на изменения в расписание и заранее планировать поездки. Дополнительную информацию можно получить по телефону в Барнауле: 8 (3852) 29-21-68, в пригородных кассах или на сайте «Алтай-Пригород».

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