2018-10-23T14:04:49+03:00
Происшествия

После грабежа молодой человек попытался сбежать из России

Его задержали при переходе границы
Анна СЕМИНА
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18-летний молодой человек, подозреваемый в грабеже, попытался после преступления сбежать из России, но был пойман на границе.

Инцидент произошел на прошлой неделе. Как сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю, в дежурную часть полиции Рубцовска поступила информация о грабеже, произошедшем на улице Ленина.

- Неизвестный мужчина утром возле подъезда многоэтажки избил человека, похитил у него сотовый телефон, полторы тысячи рублей, куртку и кроссовки, - рассказывают в ведомстве.

Спустя некоторое время полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 18-летний молодой человек, житель соседней республики. У него ранее уже были проблемы с законом. Молодого человека задержали в тот момент, когда он пытался уехать из России.

Сейчас подозреваемый находится под арестом. Часть похищенного у него удалось изъять. Расследование продолжается.

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