2018-10-23T06:03:41+03:00
Происшествия

В Барнауле водитель автобуса №20 подрался с пассажиром

Мужчина проехал свою остановку
Дарья САВЕНКО
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«Инцидент Барнаул»«Инцидент Барнаул»
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Драка произошла между водителем автобуса маршрута №20 и одним из пассажиров. Об этом сообщил очевидец в паблике «Инцидент Барнаул». Это произошло в понедельник, около 21:45, на остановке «Театр кукол» в Барнауле.

- Пассажир проворонил свою остановку и потребовал водителя немедленно остановиться и выпустить его, после отказа начал на весь автобус крыть водителя матом. Доехав до остановки «Театр кукол», пассажир вышел и продолжал кричать и материть водителя, терпение которого лопнуло, он выбежал из автобуса и начал драку, - написала жительница Барнаула Алеся.

По словам девушки, пассажир сам спровоцировал водителя.

Девушка также сняла видео самой драки. Борьба между мужчинами была серьезной, пассажир в какой-то момент оказался на асфальте. В драку вмешались очевидцы и разняли ее участников.

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