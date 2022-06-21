Фестиваль Роберта Рождественского на Алтае-2022: программа мероприятий

Фестиваль пройдет с 23 по 25 июня Фото: Олег УКЛАДОВ

В этот четверг, 23 июня, стартует Литературный фестиваль Роберта Рождественского на Алтае-2022. В этом году он будет приурочен к 90-летию со дня рождения поэта.

23 июня

Фестиваль начнется с творческой встречи с алтайскими писателями, членами Союза писателей России. Она начнется в 14.00 в библиотеке имени Шишкова, а уже в 15.00 там же состоится встреча с писателями-гостями. В списке приглашенных – поэты Герман Титов из Санкт-Петербурга и Дмитрий Мельник из Москвы.

Вечером этого же дня в Барнауле состоится презентация музыкально-поэтического диалога в исполнении группы ViVA с ее солистом, нашим земляком, Александром Балыковым. Концерт пройдет в алтайской филармонии, но билетов в продаже уже нет. Но для поклонников творчества коллектива и непосредственно Роберта Рождественского есть хорошая новость – в продаже есть билеты на концерт в Бийске. Он состоится 26 июня в Городском Дворце культуры. А также в Новосибирске 27 июня в ГКЗ им. А.М. Каца.

24 июня

С этого дня начнут работу несколько выставок. Так, в мемориальном музее Рождественского в Косихе откроется фотовыставка «Первые 10 мгновений вечности…», а в Барнауле, в ГМИЛИКе (ул. Льва Толстого, 2) – выставка «Письмо в XXX век: Роберт Рождественский о прошлом и будущем».

В 14.00 жители краевой столицы могут посетить презентацию книги «Шуры-муры на Калининском» и творческую встречу с Екатериной Рождественской. Она пройдет в «Книжном мире» на проспекте Социалистическом, 117А.

В 15.00 в ГМИЛИКЕ состоится открытие литературного фестиваля Роберта Рождественского.

В 18.30 в театре драмы состоится концертная программа, посвященная 90-летию Роберта Рождественского. В творческом вечере примет участие семья поэта.

25 июня

В заключительный день фестиваля все основное действо переместится на малую родину поэта в село Косиха. С 10 утра до 18 часов здесь будут проводить экскурсии по мемориальному музею, организуют фестивали национальных культур, Межрайонный песенный фестиваль, поэтический фестиваль и многое другое.

В 17.00 на главную сцену на Яру любви поднимется победитель Губернаторской литературной премии, а после этого перед гостями выступит группа ViVA.

В 19.00 начнется программа с участием Ларисы Долиной и Александра Розенбаума. А завершится вечер рок-фестивалем «Товарищ время» (сцена №5) и молодежной программой «Если вы есть – будьте лучшими».

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