Первый медицинский класс в Рубцовске откроют в новом учебном году

В новом учебном году ученики смогут углубленно изучать биологию, химию, физику и математику Фото: Анна Перевощикова

В Рубцовске с 1 сентября откроется первый в городе школьный класс с медицинским уклоном. Идея создания такого класса, по словам директора гимназии №8 Надежды Сазоновой, появилась в связи с кадровым дефицитом в сфере здравоохранения. Подробнее – в материале «Комсомолки».

Как и в других муниципалитетах, проблема кадрового голода для больниц Рубцовска является одной из самых острых. Уже неоднократно власти предлагали различные решения, в том числе дополнительные выплаты медикам. В гимназии №8 тоже решили не оставаться в стороне и предложили готовить медиков еще за партой.

- У нас есть договоренность с алтайским медуниверситетом, согласно которой к нам приезжали студенты, проводили различные семинары, привозили оборудование в наш научный класс. И мы решили пойти дальше – сформировать специальный медицинский класс, чтобы мотивировать детей идти в медики, а затем возвращаться в родной город. В рамках обучения ребята будут готовиться к поступлению в медуниверситет. Планируется и практическая часть на базе горбольницы №2, такой опыт у нас уже есть – школьники проводили в организации санитарные работы, - подчеркнула Надежда Сазонова.

В новом учебном году ученики смогут углубленно изучать биологию, химию, физику и математику. Кроме того, на занятия пригласят преподавателей медуниверситета, чтобы дети могли больше узнать о профессии. Также в планах встречи с главврачами местных больниц, которые расскажут об условиях трудоустройства.

- Нужно тесное сотрудничество с медорганизациями и профильным вузом, чтобы дети понимали, куда они идут. Также пойдет на пользу общение со студентами-медиками. Очень хотелось бы, чтобы школьники понимали, какая ситуация сейчас в больницах, что они там нужны. Как говорится, где родился, там и пригодился, - добавила собеседница «КП»-Барнаул».

Подать документы в профильный класс могут выпускники 9-ых классов, получившие аттестат. На данный момент заявились 12 человек. В целом же, как пояснила директор гимназии, большого набора не ожидается, так как биология и химия – традиционно сложные предметы. А раз не будет большого конкурса, то и поступить сможет практически каждый желающий. Обычно в профильные классы набирают по 25-27 человек.

Что касается поступления в вуз, то дополнительных баллов для школьников-медиков не предусмотрено, однако можно предположить, что выпускники медкласса будут более подготовлены к ЕГЭ по профильным предметам.

К слову, на этом гимназия не планирует останавливаться. В 2023-2024 учебном году планируют открыть психолого-педагогический класс.

- Когда я начинала работать в гимназии учителем, то здесь еще существовали педагогические классы, а потом их почему-то закрыли. Но тот самый кадровый вопрос заставляет нас вернуться к этой теме. На следующий учебный год у нас запланирована профориентационная работа, на основании которой мы и начнем формировать класс с педагогическим уклоном, - добавила Надежда Сергеевна.

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