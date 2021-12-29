Мэра Ярового отстранили от должности после срыва отопительного сезона в городе

В городе продолжаются проблемы с теплоснабжением с 2019 года. Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Главу города Яровое отстранили от должности после срыва отопительного сезона и возбудили в отношении него уголовное дела по статье «халатность». Об этом решении ходатайствовало следствие. В среду, 29 декабря, губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил город с рабочим визитом, сообщает пресс-служба правительства региона.

- Глава региона проведет ряд рабочих совещаний и посетит городскую ТЭЦ, чтобы проконтролировать текущую обстановку с отоплением жилых домов и социальных объектов Ярового и определить мероприятия по повышению надежности теплоснабжения, - говорится на сайте правительства края.

Проблемы в Яровом начались еще в 2019 году, в итоге из-за частых аварий ввели режим ЧС (в настоящее время он снят). В ноябре этого года из строя снова начали выходить котлы - жители замерзали в своих квартирах. Ранее министр промышленности и энергетики края Вячеслав Химочка заявлял, что основной причиной произошедшего стал недостаточный контроль со стороны главы города за работой и подготовкой к зиме местной ТЭЦ (на мэра и руководителя ТЭЦ впоследствии завели уголовные дела).

Между тем, на прошлой неделе край посетил заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин. Он вынес предостережение министру, пригрозив ему уголовным делом о халатности, если вопрос не решится, и заявил о необходимости отстранения от должностей чиновников Ярового, допустивших сбой в теплоснабжении города.

Временно исполняющим обязанности мэра Ярового назначен Николай Бачурин. Его кандидатуру предложили местные депутаты.

Что касается постоянно выходящей из строя ТЭЦ, алтайские власти ждут результатов технико-экономического обоснования, которое позволит решить, реконструировать станцию или строить новую. Торги на выполнение задания должны были объявить еще 24 декабря.