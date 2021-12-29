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Общество29 декабря 2021 7:10

В Республике Алтай объявили Год снежного барса

Это позволит создать дополнительные программы по восстановлению популяции
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
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Снежный барс постепенно восстанавливает свою популяцию

Снежный барс постепенно восстанавливает свою популяцию

Фото: Национальный парк «Сайлюгемский»

Глава региона Олег Хорохордин в понедельник, 27 декабря, подписал указ, устанавливающий в 2022 году Год снежного барса в Республике Алтай. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

- В Российской Федерации планируется объявить Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов, что для Республики Алтай крайне актуально, потому что у нас нематериальное культурное наследие – это практически весь наш регион. В то же время следующий год по восточному календарю – это год тигра, а у нас есть свой тигр – это снежный барс, и самая большая в стране популяция этого редкого хищника обитает как раз на нашей территории, – сказал Олег Хорохордин.

Хотя и самая большая в стране популяция, но в масштабах всего мира, конечно, мизерная. Всего в мире насчитывается около четырех тысяч ирбисов, а на территории республики регистрировалось около 45.

Дабы сохранить снежного барса Республики Алтай и Татарстан подписали соглашение для совместной работы над данной проблемой. Предполагается, что в Горном будет создан именно Центр по сохранению, разведению и реабилитации редких видов млекопитающих. Для этого даже будет создан специальный сектор. База будет находиться в Майминском районе. В лаборатории будут изучать генетику и биологию барса и других диких кошек, обитающих на территории страны. Это очень важно, так как тот же ирбис до сих пор считается малоизученным и скрытным.

Напомним, 26 мая в Республике отмечают День снежного барса. В следующем году этому празднику будет уже 12 лет.

- Год снежного барса мы посвятим сбережению этого вида. До 1 февраля будет разработан календарный план мероприятий, – также добавил Олег Хорохордин.

Справка КП

Снежный барс – крупный хищник семейства кошачьих, охота на него полностью запрещена. Однако он является любимой добычей для браконьеров. Из-за них ирбис оказался на грани полного исчезновения, но благодаря многочисленным охранным мероприятиям и программам, ситуация постепенно выравнивается, а популяция восстанавливается.

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