В Барнауле стартовал 16-й лыжный сезон на Трассе здоровья

Открытие лыжни на Трассе здоровья Фото: Олег УКЛАДОВ

В преддверии Нового года в Барнауле любители зимних видов спорта открыли 16-й лыжный сезон на Трассе здоровья.

Хорошая погода, прекрасная компания, горячий витаминный чай и вкусная выпечка для поддержания сил. Что еще надо для активных выходных? Уже который год подряд посетители лыжной базы «Динамо» в Барнауле именно здесь открывают очередной зимний спортивный сезон.

Открытие лыжни на Трассе здоровья Фото: Олег УКЛАДОВ

Сюда приходят и по одному и целыми семьями: родители приучают к лыжам своих детей, а внуки за руку приводят дедушек и бабушек. Поэтому зачастую на тропинке можно встретить, в том числе, любителей скандинавской ходьбы. Ведь не обязательно же кататься, можно укреплять тело по-разному. На лыжню встают и любители и профессионалы, нередки встречи с людьми с ограниченными возможностями здоровья, приходят и каюры с собачьими упряжками, по соседству взрослые таскают малышей на «бубликах» и санках…

Открытие лыжни на Трассе здоровья Фото: Олег УКЛАДОВ

По старой доброй традиции официальное открытие сезона не обходится без «моржей»: за неимением ледяной воды они испытывают себя на прочность, наматывая километры с голым торсом. Этим людям не страшны не только морозы, но и вирусы, но все же, из-за ограничительных мер, праздник в этот раз не был столь масштабным, как в предыдущие годы. И все же организаторы придумали для гостей небольшую развлекательную программу. К примеру, предложили украсить любое деревце вдоль лыжни – по замыслу – это должно поднять спортсменам настроение.

Открытие лыжни на Трассе здоровья Фото: Олег УКЛАДОВ

Кстати, в это же время в Рубцовске также открыли лыжный сезон на местной Трассе здоровья в районе набережной имени Николая Петрова. Мероприятие посетили более 500 человек, среди которых разыграли сладкие призы и сувениры. А на финише гостей праздника также ждал горячий чай.

Открытие лыжни на Трассе здоровья Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие лыжни на Трассе здоровья Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие лыжни на Трассе здоровья Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие лыжни на Трассе здоровья Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие лыжни на Трассе здоровья Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие лыжни на Трассе здоровья Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие лыжни на Трассе здоровья Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие лыжни на Трассе здоровья Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие лыжни на Трассе здоровья Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие лыжни на Трассе здоровья Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие лыжни на Трассе здоровья Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие лыжни на Трассе здоровья Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие лыжни на Трассе здоровья Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие лыжни на Трассе здоровья Фото: Олег УКЛАДОВ