Барнаульский зоопарк приютил семилетнего леопарда

Безымянный леопард из передвижного зоопарка. Фото: Дмитрий Ким

Не всегда в барнаульском зоопарке появляются обитатели, которых приобретают специально. Иногда «Лесная сказка» становится приютом для животных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Еще недавно так было с тигром из частного цирка Казани, и вот на днях в краевой столице стало на одного леопарда больше.

Всю свою длинную семилетнюю жизнь этот несчастный пятнистый кот, которому даже не удосужились дать кличку, провел в крохотной клетке передвижного зоопарка. Грациозный от природы леопард на опубликованных в социальных сетях видеозаписях, смотрит на людей запуганным взглядом. Понятно, что животное испытывает огромный стресс. Но уже совсем скоро у леопарда начнется новый этап.

История началась после того, как российские власти решили ввести запрет на передвижные зоопарки. В результате у владельцев одного из них возник вопрос: куда девать животных? Их готовы были даже усыпить их, если не найдется новый хозяин. Причем раздавать бесплатно питомцев представители передвижного зоопарка не намеревались. Информация о леопарде, для которого ищут новый дом, дошла аж до Владивостока – животным заинтересовался парк «Белый лев». Это негосударственная организация, которая владеет самой большой на Дальнем Востоке коллекцией диких кошек.

- Наш парк не поддерживается государством, не имеет дотаций. Животные содержатся на средства, полученные от продажи входных билетов, - рассказывает владелец парка Виктор Агафонов.

Они согласились помочь выкупить леопарда. Так как сам передвижной зоопарк находится в центральной части России, к разрешению проблемы подключились Дима и Яна Ким из хосписа для крупных кошек «Дом Тигра» в Новосибирске.

У животного выявили опухоль на языке, поэтому уже в процессе было принято решение не перевозить животное во Владивосток, а переправить его поближе, в Подмосковье, где ему построят просторный вольер. Кстати, неравнодушные жители Приморского края менее чем за неделю собрали 1 750 000 рублей на новую клетку, а пока она строится, кошку приняли на передержку в Барнауле.

- К нам за поддержкой обратились наши друзья – «Дом тигра» и рассказали о том, что один из передвижных зоопарков закрывается и животные оказались на грани жизни и смерти. Красавчик леопард останется некоторое время у нас, а когда ему построят вольер - он уедет туда на постоянное место обитания, - говорит заместитель директора барнаульского зоопарка Александр Чеботарев.

Сейчас леопард, которому, как надеются в «Лесной сказке», все же скоро дадут имя, адаптируется, расправляет гордую спину и постепенно учится познавать мир в новых масштабах. А пока барнаульцы могут полюбоваться этим красавчиком.

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