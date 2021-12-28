Модный маникюр на Новый год-2022: что выбирают барнаульские девушки

Один из самых актуальных в этом сезоне - насыщенный синий цвет. Фото: Анастасия Гришина

Поход на маникюр входит в обязательные предновогодние хлопоты многих девушек. Ведь в праздничную ночь хочется быть красивой буквально до кончиков пальцев. Какие цвета в тренде этой зимой и что выбирают барнаульские девушки, рассказала «Комсомольской правде» мастер по маникюру Анастасия Гришина.

Синий – хит сезона

– В этом году актуален как никогда синий маникюр, его делают 9 из 10 моих клиенток. Конечно, это связано с будущим символом года - водяным тигром. Поэтому основной и главный - синий, а вспомогательные к нему - зеленый, песочный, коричневый и черный, – рассказывает Анастасия Гришина.

Цветовая гамма синего крайне разнообразна – это может быть насыщенный королевский, светлый васильковый, бледный лунный, ультрамариновый и глубокий кобальтовый. Маникюр можно сделать глянцевый или матовый, разбавить его блесткам либо сделать френч.

Звериный принт

Также в честь символа года вновь в тренды вернулся звериный принт на ногтях. «Хищный» маникюр как раз вписывается в модные оттенки.

– Анималистический принт при своей выразительности может быть вполне сдержанным и лаконичным, если использовать бежевые, черные, серые и песочные оттенки, – отмечает Анастасия.

При этом животный принт на ногтях может лаконично сочетаться в дуэте с модным синим цветом.

Минимализм в моде

Несмотря на то, что новогодняя ночь – самая яркая в году, и можно позволить себе самые смелые образы, барнаульские девушки все же придерживаются сдержанного стиля в маникюре.

– Для встречи 2022 года девушки выбирают минимализм в маникюре, – говорит мастер. – Уже практически не рисуют елочки, игрушки и тому подобное. Если хочется добавить яркости в дизайн, в большинстве случаев мы просто используем блестки.

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