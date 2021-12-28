Снежным горкам во дворах Барнаула дали «зеленый» свет

В область контроля инспекторов входят лишь горки выше трех метров. Фото: Гостехнадзор Алтайского края

В Барнауле поднялась настоящая волна негодования общественности: мэрия отказалась от строительства муниципальных снежных горок, а еще ранее одно из местных ТСЖ даже разрушило конструкцию, так как оказалось не в силах выполнить новые требования. Инспекция Гостехнадзора Алтайского края прокомментировала правила, вступившие в силу в этом году, и рассказала, за какими горками будут следить, а за какими – нет.

Как отметили в ведомстве, под зимней горкой люди обычно понимают любую скользкую поверхность, по которой можно скатиться на санках, ватрушке или на картонке, да даже на ногах.

- Такие поверхности могут быть и на естественных склонах рельефа местности, но по вполне очевидным причинам, к естественным склонам невозможно применить какие-то требования по безопасности, пожалуй, за исключением случаев, когда выкат с горки заканчивается на льду водоема. В таких случаях безопасность катания должна быть подтверждена сотрудниками ГИМС МЧС России. В иных случаях ответственность за свою безопасность несут сами катающиеся взрослые или родители детей, - подчеркнули в инспекции.

В область контроля Гостехнадзора входят лишь горки выше трех метров, сделанные изо льда, дерева или иных материалов. В этом случае горка является аттракционом, которая должна отвечать требованиям безопасности в рамках технического регламента Евразийского экономического союза. На нее должны быть оформлены все документы по эксплуатации, включая специальный сертификат.

Но есть и горки, которые относятся к детскому игровому оборудованию. В это понятие входят и самодельные горки из снега высотой не больше трех метров. На них, к примеру, не обязательно присутствие инструкторов, и они не подлежат контролю Гостехнадзора, поэтому строить их никто не запрещал и разрушать не заставит. Но стоит помнить о безопасности: в случае травмирования ответственность ляжет на управляющую компанию или организацию, на чьем участке построена горка, либо на лицо, которое её возводило.

Кстати, в преддверии Нового года инспекторы проводят плановые осмотры горок, которые относятся к аттракционам. Так, в Рубцовске и Рубцовском районе было выявлено два объекта, которые не соответствовали требованиям. Владельцам выдали предупреждения.

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