В Барнауле к тиктокеру нагрянули с обыском из-за популярного видео

В доме мужчины прошел обыск. Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Барнауле к 45-летнему мужчине нагрянула Росгвардия после ролика в ТикТок, на котором он провоцирует и оскорбляет полицейского. Его положили лицом в пол и провели обыск, чтобы изъять орудия преступления - ноутбук, роутер и телефон. Сейчас он фигурант уголовного дела по статье 319 УК РФ (Оскорбление представителя власти).

- Он снял на видео участкового, которого пытался спровоцировать на конфликт грубостью и окриками. Когда ему не удалось этого сделать, он пнул машину сотрудника полиции и нецензурно оскорбил его. Все это зафиксировал сам правонарушитель и выложил в сеть, при этом озаглавил видеоролик также оскорбительными выражениями, - сообщает ГУ МВД России по Алтайском краю.

Все началось из-за того, что он отказался надеть маску в одном из магазинов – сотрудникам пришлось вызвать силовиков. 20 декабря участковый составил на него протокол по статье 20.6 КоАП РФ «Невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

После этого у мужчины буквально сорвало крышу и он начал провоцировать полицейского. Все это он сам же и снимал на камеру, в настоящее время ролик набрал более 400 тысяч просмотров.

После случившегося региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей).

- С целью установления оборудования, с помощью которого было совершено преступление, в квартире подозреваемого провели обыски, изъяв ноутбук, роутер и телефон, - пишет краевой следственный комитет.

Подозреваемый, оскорбивший сотрудников правоохранительных органов, в том числе за якобы нечистоплотность, официально не трудоустроен, не имеет определенного рода занятий, семьи и детей, а его квартира оказалась захламлена мусором, который не выносился длительное время.

Если его вина будет доказана, барнаульцу грозит наказание в виде штрафа, обязательные или исправительные работы.

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