Ворвались в дом с обыском: на Алтае завели первое уголовное дело за фейк о вакцинации

В распространении фейков о вакцинации подозревают жительницу Барнаула Елену Шаталову. Фото: со страницы vk.com/incident_22

В Алтайском крае возбудили первое уголовное дело по принятой в 2020 году статье за «публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан» (207.1 УК РФ).

В распространении фейков о вакцинации подозревают жительницу Барнаула Елену Шаталову. Она опубликовала видео, суть которого сводится к тому, что вакцинация якобы грозит смертью привившимся. По ее словам, она зачитала на камеру выдержки из коллективного обращения в прокуратуру, где они требуют проверить указ губернатора о введении ограничений.

- Я вставила ролики о том, что у кого-то погибли родственники после прививки. Там ничего такого нет, люди просто рассуждают, что они не хотят принимать участие в эксперименте. Меня начали вызывать на объяснения и я узнала, что против меня хотят возбудить уголовное дело, - рассказывает на видео активистка.

21 декабря к ней пришли с обыском.

- Ворвались в 6 утра, забрали роутер. Потом поехали на допрос. Когда оттуда вышла, у меня было такое чувство, что меня приравняли к тем, кто распространяет наркотики, словно я сделала что-то ужасное, - говорит Шаталова.

Как стало известно «КП», сейчас Шаталова находится в статусе подозреваемой. Преступление относится к категории небольшой тяжести, самое строго наказание по ней – ограничение свободы на срок до трех лет (например, запрет бывать в определенных общественных местах или покидать жилье в определенной время).

О Шаталовой известно, что она занимается общественной деятельностью. На своей странице в социальных сетях она пишет о себе, как о психологе, мастере НЛП, медиаторе и преподавателе психологии. Сейчас она находится в декретном отпуске по уходу за ребенком.