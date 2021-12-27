Условный срок и запрет работать с детьми: суд огласил приговор сотрудницам детсада «Хэппи Бэйби»

Скриншот видео с камер. Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Центральный районный суд Барнаула в понедельник, 27 декабря, огласил приговор в отношении четырех экс-воспитательниц и руководителя скандального детского сада «Хэппи Бэйби».

Все началось в 2018 году с матери одного из детей, которая заехала в садик и увидела, что с ее ребенком грубо обращаются. Разразился скандал, а когда начали изучать записи камер наблюдения, оказалось, что воспитательницы регулярно «истязают» воспитанников – запирают в темных комнатах, грубо одергивают, швыряют и т.д. В итоге следствие насчитало порядка 400 эпизодов насилия.

В сети оказались лишь некоторые из них – самых жесткие. Однако, по словам участников процесса, многие из них, откровенно говоря, притянуты за уши – например, в ребенка кидают игрушкой или накрывают одеялом с головой, чтобы те быстрее заснули, но в итоге суд счел вину доказанной.

Возможно, такое расширенное обвинение связано и с поездкой одной из матерей к главе СК Александру Бастрыкину. Впрочем, как сама признавалась женщина в разговоре с «КП» – в первую очередь ее интересовала ответственность руководителя садика Елены Воротниковой. Ранее ее уже осудили за мошенничество при получении компенсации расходов по выкупу помещения для детского сада.

В 2015 году управление по образованию края выдало Воротниковой субсидию в 14 млн рублей. Интересно, что помещение садика было записано на родителей бывшего представителя губернатора и правительства региона в АКЗС Стеллу Штань. Ее также осудили.

После того, как факт жестокого обращения с детьми в садике стало известно, Елене Воротниковой предъявили обвинение по п. «а», «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для детей в возрасте до шести лет).

Ей назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы условно – с испытательным сроком в 4 года. Также ей запретили работать с детьми на срок 3 года. Судья удовлетворил иски потерпевших – в общей сложности порядка 750 тысяч рублей. Приговор Железнодорожного районного суда (за мошенничество с компенсацией) будет исполняться самостоятельно.

Четырем воспитательницам вменили ст.156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), п. «а», «г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание) и п. «а», «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для детей в возрасте до шести лет).

Воспитательниц оправдали по ст. 238 УК РФ. За истязание (117 УК РФ) им назначено от 3 до 5 лет лишения свободы условно с испытательными сроками, также им запретили заниматься педагогической деятельностью. За неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего их приговорили к обязательным работам и тут же освободили от наказания за истечением сроков давности. Кроме того, суд частично удовлетворил исковые требования потерпевших.

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