Видео с места ДТП на алтайском переезде 24 декабря 2021: рейсовый автобус столкнулся с грузовым поездом

Авария произошла на железнодорожном переезде Кулунда-Табуны. Фото: источник КП

В Алтайском крае грузовой поезд столкнулся с рейсовым автобусом. В распоряжении “Комсомолки” появилось видео с места ДТП на алтайском переезде 24 декабря 2021.

Ранее стало известно, что авария произошла на железнодорожном переезде Кулунда-Табуны. Рейсовый автобус с 16-ю пассажирами ехал из Ярового в Барнаул. Водитель 1985 года рождения, нарушая правила дорожного движения, выехал на пути, несмотря на запрещающий сигнал. Машинист поезда пытался затормозить, но не успел.

В результате столкновения, по данным прокуратуры, пострадали семь человек, хотя в Минздраве Алтайского края позднее сообщили о пяти пострадавших (двое из них подростки), трое из которых госпитализированы (в том числе один подросток).

По последним данным, еще четырех пассажиров осмотрели в Славгородской ЦРБ. Врачи оказали им амбулаторную помощь и дали консультации.

Напомним, по факту аварии прокуратура региона начала проверку.

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