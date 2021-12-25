Мороз до -17 градусов прогнозируют на выходных в Алтайском крае

Днем ожидается -4…-9 градусов Фото: Олег УКЛАДОВ

Ночью на выходных, 24 и 25 декабря, в Алтайском крае возможно похолодание до -17 градусов. При этом днем будет теплее. Подробнее об этом «Комсомольской Правде – Барнаул» рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

– На выходных в Алтайском крае ожидается спокойная погода. Ночью температура в основном будет колебаться от -7 до -12 градусов, местами при прояснении до -17 градусов. Днем ожидается -4…-9 градусов, – отметила синоптик.

По словам Людмилы Сырых, в понедельник на большей части региона пройдут снегопады. Кроме того, с прохождением фронта местами ветер усилится до 14 м/с, возможны метели.

В следующие дни характер погоды существенно не изменится, однако ближе к Новому году станет холоднее из-за арктического антициклона.

Подробный прогноз погоды в Алтайском крае на выходные

Суббота, 25 декабря

Днем в Алтайском крае ожидается 0…-5 градусов. В западных районах местами небольшой снег. В утренние часы в отдельных районах изморозь. На дорогах сильная гололедица. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Воскресенье, 26 декабря

Ночью в регионе прогнозируют -7…-12 градусов, местами до -17 градусов. Преимущественно без осадков, по западу местами небольшой снег. На дорогах сильная гололедица. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Днем в Алтайском крае ожидается -4…-9 градусов.Преимущественно без осадков, по западу местами небольшой снег. На дорогах сильная гололедица. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Ранее мы сообщали, какой будет погода 21 декабря 2021 в Алтайском крае.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Какой будет погода 31 декабря 2021 в Алтайском крае

Синоптики дали предварительно прогноз на 31 декабря 2021 в Алтайском крае (подробнее)