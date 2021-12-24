В Барнауле мужчина кинул в мать тарелку, а та выстрелила в него из травмата

Полицейские проводят проверку Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле полиция проводит проверку по факту огнестрельного ранения мужчины 1983 года рождения. Как сообщает канал Unusual Crimes Barnaul, нажать на курок могла его мать. Подробности – в материале «Комсомолки».

22 декабря полиция получила сообщение из больницы, куда доставили барнаульца с ранением в грудную клетку и ушибом ребер. Он утверждал, что на улице в него якобы выстрелил неизвестный. Однако в ходе разбирательства история обросла более шокирующими деталями.

- Выяснилось, что оружие, с которого был проверен «бронежилет» мужчины, принадлежит, по документам, 57-летней пенсионерке - матери подстреленного гражданина (по факту пистолет принадлежал самому потерпевшему, прим. ред.). Вечером 22 декабря женщина находилась дома, когда её 38-летний безработный сын вернулся в нетрезвом состоянии и решил послушать музончика на полную катушку, - пишет автор канала.

Мать сделала замечание сыну, на что он послал её куда подальше и даже швырнул тарелкой, однако промахнулся и решил пустить в ход кулаки. Мужчина начал избивать родственницу, в один момент ей удалось вырваться, подбежать к сейфу и достать травматический пистолет – она несколько выстрелила в сына, но он не почувствовал боли и продолжил избиение. Лишь еще один выстрел утихомирил горожанина, и женщина смогла позвонить 112 и попросить о помощи.

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе УМВД России по Барнаулу, по данному факту зарегистрировано сообщение. Сейчас полицейские проводят проверку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Барнауле рецидивист заживо «сварил» товарища в кипятке

Через пару дней пострадавший скончался в больнице (подробнее)