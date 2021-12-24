765 ДТП с начала года произошло в Барнауле

Достаточно много аварий происходит по вине пешеходов Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие 11 месяцев 2021 года в Барнауле было зарегистрировано 765 аварий, в которых погиб 31 человек. Такую статистику предоставляет Госавтоинспекция краевой столицы.

- В 765 ДТП телесные повреждения различной степени тяжести получили 952 человека. Среди 356 пешеходов, 20 из которых погибли и 361 отделалась травмами, - сообщают в ведомстве.

При этом, согласно статистике, 89 аварий произошли непосредственно по вине пешеходов. К сожалению, семь человек оказавшиеся под колесами автомобилей, получили травмы, не совместимые с жизнью, 84 – отделались травмами.

Так, один из самых громких случаев произошел в начале сентября на Змеиногорском тракте: 33-летний водитель «Камаза» сбил трех женщин. Две погибли сразу же, и еще одна была доставлена в больницу, но медикам не удалось спасти ее.

Кроме того, добавляет тревожности и ситуация с детским травматизмом на дорогах. С начала года в Барнауле произошло 128 аварий, в которых 135 несовершеннолетних получили травмы и один ребенок погиб. В последнем случае речь идет про трагедию, произошедшую вечером 11 ноября: на нерегулируемом пешеходном переходе на пересечении улицы Шумакова и Северного Власихинского проезда водитель маршрутки сбил 13-летнюю девочку. Она скончалась на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи. Как стало известно позже, всего за год на данном участке произошло четыре ДТП, в которых пострадали два человека. Но как бы кощунственно это не звучало, для того чтобы участок признали очагом аварийности, должно быть минимум трое пострадавших. Только в этом случае будет рассмотрен вопрос об установке на перекрестке светофора.

Травматизм на пешеходных переходах в целом одна большая головная боль. Зачастую барнаульцы не обращают внимание на то, пропускают их автомобили или нет, и идут напролом. В результате, за 11 месяцев 2021 года с участием юных пешеходов произошло 76 аварий, 77 детей получили травмы, и как было сказано ранее – один погиб.

Именно поэтому все чаще проходят рейды и профилактические мероприятия «Пешеходный переход». Так, буквально на днях подвели итоги одного из них. Сотрудники Госавтоинспекции составили 18 административных материалов в отношении водителей, которые не предоставили преимущество в движении пешеходам, а также к административной ответственности привлекли 11 пешеходов, которые нарушили ПДД.

- С участниками дорожного движения были проведены профилактические беседы, разъяснены требования Правил дорожного движения, - добавляют в ГИБДД.

Всего за нарушение правил проезда пешеходных переходов к административной ответственности привлекли более 9200 водителей, на пешеходов составили более семи тысяч административных материалов.

В Госавтоинспекции призывают всех участников дорожного движения к взаимному уважению, ведь сейчас, особенно в зимний период, когда темнеет очень рано, сложно заметить пешеходов. Ко всему прочему, гололед, который местами все же присутствует на асфальте, влияет на поведение автомобиля на дороге и тормозной путь увеличивается, вне зависимости от скорости. К тому же вероятность заноса высока. Так что не стоит рисковать.

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