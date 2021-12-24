Качество - подтверждено! Краевой перинатальный центр подводит итоги уходящего года

«ДАР» первым среди медучреждений Алтайского края получил сертификат «Качество и безопасность медицинской деятельности» Фото: из архива компании

Именно он первым среди медучреждений Алтайского края получил сертификат «Качество и безопасность медицинской деятельности» Росздравнадзора. Эксперты Национального института качества проводили независимый аудит эпидемиологической, лекарственной, хирургической безопасности, идентификации личности пациента, преемственности медицинской помощи и других критериев.

- Система сертификации была разработана федеральным ведомством пять лет назад с учетом международных критериев. И сейчас мы с гордостью заявляем о том, что в Алтайском крае появилось первое медучреждение, которое по ним работает, - оценивает успех перинатального центра Виктор Зайцев, руководитель Территориального органа Росздравнадзора по Алтайскому краю.

Триумфом для «ДАРа» стала уверенная победа во Всероссийской премии «ПроДокторов-2021» Фото: из архива компании

Триумфом для «ДАРа» стала уверенная победа во Всероссийской премии «ПроДокторов-2021». Сегодня центр занимает первое место в ТОП-10 лучших государственных клиник Алтайского края. Это самая масштабная медицинская премия в России. Ею награждаются врачи и клиники, которые за год получили максимальное количество положительных отзывов на одноименном портале.

- Мы благодарим наших пациентов за теплые отзывы! - говорит главный врач Ирина Молчанова. - Столь высокую оценку работы мы считаем лучшим подарком ко дню рождения «ДАРа», который отмечается 22 декабря. Свои двери центр открыл ровно пять лет назад. За это время в центре появилось на свет почти 22 000 новых жителей края!

Самым большим достижением в уходящем году стала награда, которая подвела итог 5 - летней работы коллектива. Перинатальный центр «Дар» признан Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения лидером в обеспечении качества и безопасности медицинской деятельности в России. Руководитель службы Росздравнадзора Алла Самойлова и генеральный директор ФГБУ «Национальный институт качества» Игорь Иванов лично вручили диплом главврачу краевого учреждения Ирине Молчановой.

На страже женского здоровья

Высокий уровень специалистов центра подтверждают и многочисленные победы в профессиональных конкурсах.

Еще одна сотрудница «ДАРа» - Елена Колмакова - стала победителем ежегодного всероссийского конкурса «Лучшая главная медицинская сестра-2021».

Елена Колмакова стала победителем ежегодного всероссийского конкурса «Лучшая главная медицинская сестра-2021» Фото: из архива компании

Акушер-гинеколог Марина Нагайцева стала лауреатом IX Национальной премии «Репродуктивное завтра России». Авторитетная премия собирает ведущих практикующих врачей страны и высоко ценится профессиональным сообществом.

Приз зрительских симпатий на Международном научно-практическом форуме по УЗИ и медицине плода получил доклад врача ультразвуковой диагностики перинатального центра Татьяны Николаевой.

Медсестра центра Светлана Клюкина победила в номинации «Лучшая медицинская сестра» в региональном конкурсе профмастерства среди медработников со средним специальным образованием.

А заведующая родовым отделением Маргарита Андрияхова стала победителем первого регионального конкурса «Лучший молодой врач».

Один в поле не воин

Кроме того, в этом году «ДАР» стал образовательной площадкой для специалистов центральных районных больниц и межрайонных медицинских центров края.

- Разрабатывая обучающие циклы, мы решили помочь разобраться с регламентирующими нашу деятельность документами, - рассказывает заместитель главного врача по контролю качества и безопасности медицинской деятельности Антонина Белинина. - Известно, что все неблагоприятные случаи в акушерстве связаны не с отсутствием знаний, а с отсутствием навыков системной работы - оказания помощи в команде. Для коллег из ЦРБ это важно. Ведь экстренным пациентам необходимо оказывать помощь «здесь и сейчас».

Коллеги из районов края ознакомились с алгоритмами поведения специалистов «ДАРа» в экстренных случаях.

- Признаться, мы удивились, насколько максимально подробно всё расписано, вплоть до мелочей - до того, какая из акушерок за какой конец кровати берется! - делится впечатлениями от учебы врач-акушер-гинеколог Славгородской ЦРБ Антон Ярцев. - Нам предложены чек-листы, которые нужно лишь адаптировать под свое медицинское учреждение.