«Пандемия обернулась нам в плюс»: компания «Аксоид» - о новых технологиях, итогах года и планах на будущее

Предприятие работает с известными отечественными кондитерскими гигантами и продуктовыми ритейлерами Фото: из архива компании

Барнаульская компания «Аксоид» известна не только в нашем регионе, но и далеко за его пределами. Более 30 лет назад, в 90-е годы, Игорь Афонин начал с нуля свой бизнес по производству плетеных транспортерных и глазировочных сеток, и сейчас это высокоэффективное предприятие работает с известными отечественными кондитерскими гигантами и продуктовыми ритейлерами. «Комсомолка» встретилась с основателем компании и поговорила об итогах уходящего года и планах на будущее.

Доход растет

По словам Игоря Афонина, второй год пандемии стал более прибыльным, чем первый, - в этом году доход вырос практически на 25%. Дело в том, что коронавирус осложнил ситуацию с покупкой аналогичных товаров за рубежом, поэтому у покупателей выбор по соотношению цены-качества пал на барнаульское предприятие.

Предприятие работает с известными отечественными кондитерскими гигантами и продуктовыми ритейлерами Фото: из архива компании

- У некоторых есть принцип - не покупать в России, но ковид расставил все на свои места. Получается, что пандемия обернулась для нас плюсом, - отметил основатель «Аксоида».

К тому же, пока многие компании после увеличения спроса повышают цены, «Аксоид» сохранил их на прежнем уровне.

- Москвичи к нам едут, потому что мы делаем быстро и дешево. На металл еще можем поднять цены, а на свой труд - нет. Задумываться о росте цен будем тогда, когда вытесним заграницу, - подчеркнул Игорь Афонин.

Практически каждый день - новый контракт. Суммы и объемы разные. К примеру, недавно поступил заказ на три километра глазировочной сетки (для глазировки кондитерских изделий. - Прим. ред.), а площадь цеха, в котором её делают, - всего 150 квадратных метров. По словам производителя, этого не хватает - необходимо строить новый цех, чтобы браться за крупные контракты.

Кстати, в свое время «Аксоид» начинался с небольшого подвального помещения, а теперь это большой комплекс строений, который постоянно расширяется. Только за последние три года здесь появилось несколько новых площадок с современным конвейерным оборудованием. Следующий цех планируют построить уже к весне будущего года.

Предприятие работает с известными отечественными кондитерскими гигантами и продуктовыми ритейлерами Фото: из архива компании

Обмен опытом

Товары, произведенные на «Аксоиде», отличаются высококлассным качеством. Это постоянно отмечают коллеги Игоря Анатольевича из других регионов и даже стран на всевозможных выставках. Так, весной этого года компания приняла участие в престижной выставке «Современное хлебопечение/Modern Bakery Moscow». В программе были симпозиумы, семинары, мастер-классы и так далее, которые объединили ведущие отраслевые ассоциации и НИИ, а также лидеров и экспертов отрасли. Итогом мероприятия стало подписание нескольких перспективных соглашений.

Кстати, в этом году компания получила национальный сертификат «Лидер отрасли-2021» за весомый вклад в развитие отрасли, укрепление экономического потенциала страны и лидирующие позиции в отраслевом рейтинге на основании отчетности Федеральной статистической службы Российской Федерации.

- Глазировочные сетки производят в Германии, Голландии. Когда мы начинали, то, конечно, ошибок было не избежать. Раньше на нас смотрели свысока, а сейчас я понимаю, что мы по качеству им ни в чем не уступаем, у нас даже лучше, тем более что площадь цеха всего 150 «квадратов», а у тех же немцев

5 тысяч квадратных метров. И цена у нас ниже в два раза, чем у них, - добавил руководитель фирмы.

Кроме того, пока другие производители сосредотачиваются на одном-двух видах сеток, «Аксоид» готов предложить покупателям множество вариантов разных типов и размеров. Это, определенно, преимущество барнаульской компании. Поэтому вполне логично, что география поставок постоянно расширяется. Производитель готов предложить покупателям доставку практически в любую точку на карте. Помимо этого, возможен выезд специалистов для установки оборудования на месте.

Предприятие работает с известными отечественными кондитерскими гигантами и продуктовыми ритейлерами Фото: из архива компании

Достойное качество - доступная цена

Благодаря уникальной технологии плетения сетки «Аксоида» могут выдерживать большой вес и сохранять прочность даже под воздействием высоких температур. Это стало возможным благодаря тому, что компания идет в ногу со временем и постоянно совершенствует свое оборудование. Изготовление сеток происходит на роботизированных станках. «Умные» машины - заслуга программистов, которые трудятся на предприятии.

- Мы постоянно экспериментируем, генерируем новые интересные идеи. Я ценю, когда сотрудники делятся со мной своими размышлениями насчет улучшения производства, и никогда от них не отворачиваюсь, - рассказал Игорь Афонин.

К слову, на «Аксоиде» производят не только сетки, но и производственные машины. Одна из запатентованных разработок - сыроукладник, который не требует ручного труда. Устройство само измеряет массу продукта, выдает этикетку с датой производства и укладывает сыр по ящикам. Себестоимость одного сыроукладника - около 4 млн рублей.

- Это экспериментальная линия, но заказов пока на неё не так много. Здесь не угадаешь, какая из разработок выстрелит, а какая - нет, но мы стараемся идти вперед и пробовать все, - добавил глава компании.

Кадры есть!

Как заверил основатель компании, дефицита кадров на предприятии нет и не было. Кстати, на «Аксоиде» трудится целая династия родственников Афонина, поэтому коллектив точно, как семья. Для своих сотрудников Игорь Афонин создает максимально комфортные условия. А для тех, кто активнее себя проявляет, предусмотрены поощрения.

- Некурящим есть доплаты, также стараюсь повышать зарплаты тем, кто больше других «шевелится», а после определенного срока работы выдаю путевки в дома отдыха, - подчеркнул создатель «Аксоида».

Как уже ранее говорилось, новые идеи работников на предприятии приветствуются и поощряются. И, как оказалось, далеко не обязательно иметь техническое образование, чтобы разбираться в технике.

- Знаете, не у всех наших работников есть высшее образование, но я даже горжусь этим - как говорится, было бы желание, придут и знания. Если даже бывший дворник приходит устраиваться на инженера, его стоит испытать. Я еще со времен школы любил паять и экспериментировать с транзисторами, обратился как-то к парню со значком инженера за помощью, а он и слова связать не мог, - вспоминает Игорь Анатольевич.

Для сотрудников организованы уголки отдыха - настольный теннис, тренажерный зал, баскетбольная площадка и мини-поля для футбола и волейбола. Как говорится, в здоровом теле - здоровый дух! Быть может, поэтому на предприятии удалось избежать случаев массовой заболеваемости сотрудников ковидом.

- Люди болеют, конечно, но каких-то серьезных случаев у нас не было. Практически половина сотрудников уже перенесли инфекцию. Я и сам переболел, теперь без маски не хожу, - подытожил собеседник.

Справка «КП»

«Аксоид» (от лат. Axis - ось; аксоид - синусоида в 3D-вращении сетки) основан в марте 1991 года в Барнауле. С 1995 года начался новый этап развития - производство транспортерных и глазировочных сеток. В 2009 году, во времена мирового кризиса, произошло значительное расширение географии продаж на территории СНГ. С 2014 года появились возможности использования передовых технологий, привлечения молодых инженеров, расширения ассортимента, качества и скорости изготовления. В настоящее время «Аксоид» входит в ТОП-30 Всероссийского национального бизнес-рейтинга (из 6500 аналогичных предприятий России).