На Алтае после гибели 4 человек из-за схода снега осудили председателя и главного инженера

Они должны были обеспечить соблюдение требований охраны труда при проведении производственных работ Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае вынесли приговор председателю и главному инженеру одного из сельскохозяйственных кооперативов Заринского района после гибели четырех человек под снегом. Трагедия произошла в феврале 2021 года, сообщает краевой Следком.

Председатель и главный инженер кооператива должны были обеспечить соблюдение требований охраны труда при проведении производственных работ. В феврале 2021 года они попросили сотрудников предприятия очистить крыши здания зерносклада от снега.

– В нарушение нормативных требований, они не обеспечили соответствующих условий труда своим работникам на высоте. При этом осужденные знали, что подчиненные выполняют работу, не обусловленную их обязанностями, не имеют соответствующей квалификации и не прошли требуемого обучения и инструктажа по выполнению данного вида деятельности, – отметили в СУ СК.

Во время очистки крыши произошел сход снега и четверо работников предприятия упали вниз, их придавило. От полученных телесных повреждений мужчины скончались на месте происшествия.

Председателя и главного инженера признали виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Председателю назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с обеспечением и контролем безопасных условий труда подчиненных работников сроком на 3 года, условно на 4 года.

Главного инженера приговорили к 2 годам 6 месяцам лишения свободы, условно на 3 года 6 месяцев с лишением права заниматься определенной деятельностью. Кроме того, суд удовлетворил иски на 775 тысяч рублей, которые взыщут с сельскохозяйственного кооператива.

Напомним, вскоре после трагедии на оперативном совещании правительства региона губернатор поручил всем руководителям краевых органов исполнительной власти обратить внимание на опасность схода снежных покровов в связи с теплой погодой и срочно принять меры, чтобы предотвратить возможные происшествия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Алтайском крае четыре человека погибли из-за схода снега с крыши

Всего под завалом оказалось восемь человек (подробнее)