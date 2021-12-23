Новое здание с маммографом и рентген-аппаратом: как в Барнауле реконструируют поликлинику горбольницы № 3

В новом здании будет несколько диагностических блоков Фото: Минздрав Алтайского края

В Барнауле продолжается реконструкция поликлинического отделения городской больницы № 3. На эти цели выделили 170 млн рублей, работы планируют закончить в декабре 2023 года. Рассказываем, что уже сделали и какой будет новая поликлиника.

К работе на улице Петра Сухова приступили в июле 2021 года. Строители уже снесли старое здание отделения, учебные здания общежития, мастерских, гаражей. Также заменили фундамент, провели реконструкцию тепловой камеры, выставили каркас лифтовой шахты к имеющемуся 4-этажному зданию, занимаются кирпичной кладкой стен.

Реконструкцию проводят по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Алтайского края». Общая стоимость объекта 170,2 млн рублей, работы должны завершить в декабре 2023 года.

Реконструкция Фото: Минздрав Алтайского края

– Мы пристраиваем новое приемно-диагностическое отделение площадью 1,3 тыс. квадратных метров к уже существующей поликлинике. Заключен трехлетний контракт на реконструкцию, работы идут хорошими темпами, – рассказал заместитель министра здравоохранения региона Константин Гордеев.

Он добавил, что район развивается и число прикрепленных пациентов растет. Сейчас медучреждение обслуживает около 68,8 тыс. человек. В смену фиксируют 900 посещений. У поликлиники также появится большая парковка.

По словам главного врача горбольницы № 3 Александра Шпиготского, в новом здании будет несколько диагностических блоков. Первый — рентгенологический, там появится цифровой рентген-аппарат, флюорограф и маммограф. Сейчас на рентген пациентам приходится ездить на другую площадку больницы на улице Петра Сухова,63.

Реконструкция Фото: Минздрав Алтайского края

Второй блок — инфекционный, туда будут обращаться температурящие пациенты. Третий блок объединит лечебные и диагностические кабинеты. Там будут вести прием узкие специалист. Кроме того, появится большой функциональный блок с кабинетами УЗИ, ЭКГ и т.д.

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