Из-за коронавируса в Республике Алтай отменили новогодние представления

Вместе с тем, небольшие локальные праздники в микрорайонах Горно-Алтайска можно проводить Фото: Олег УКЛАДОВ

С 15 декабря в Республике Алтай запрети ли проведение массовых мероприятий. В том числе запрет коснулся и новогоднего представления на центральной площади Горно-Алтайска 31 декабря.

На этой неделе глава республики Олег Хорохордин находится с рабочей поездкой в Москве, но, тем не менее, он принял участие в видеоконференции заседания оперштаба противодействию распространению коронавирусной инфекции, на котором обсудил текущую ситуацию в регионе и новые ограничения. Подробности сообщили в пресс-службе правительства.

Так по данным местных властей, за прошлую неделю в республике было официально зарегистрировано 217 новых случаев заражения, а неделей ранее - 231. Таким образом, снижение темпов распространения составило 6%. За все время наблюдения число положительных тестов составило чуть больше 25 тысяч. Выздоровели почти 23 тысячи человек, скончались 543 пациента. Свободными на сегодняшний день в госпиталях остаются 27% коечного фонда.

- Снижение заболеваемости на прошедшей неделе произошло в основном за счет Майминского района – здесь зарегистрировано 53 заболевших, а на предыдущей неделе было 73. Кроме того, заметное снижение наблюдается в Чемальском районе – коронавирусом заболели шесть человек. В Горно-Алтайске заболеваемость пока сохраняется на высоком уровне – 69 новых случаев, как и на предыдущей неделе. В остальных районах изменения несущественные, – уточнил Олег Хорохордин.

Однако, несмотря на то, что пусть небольшое снижение есть, в регионе решили перестраховаться и ограничить массовые мероприятия. И все же, с разрешения Роспотребнадзора локально в микрорайонах Горно-Алтайска праздники разрешили. Но при этом ограничили число участников, а те, кто придут, должны неукоснительно соблюдать всем известные меры предосторожности – маски и социальная дистанция.

Сложная ситуация сохраняется в образовательных учреждениях. Так, по словам министра образования и науки Республики Алтай Ольги Саврасовой, карантин ввели для одной группы Горно-Алтайского экономического техникума, а также ограничения действуют в 22 классах 15 школ и восьми группах восьми детских садов. Чтобы улучшить обстановку и разобщить коллективы, зимние каникулы решено установить с 27 декабря до 10 января. При этом проводить утренники или иные праздники даже внутри отдельно взятого класса или группы нельзя.

Учреждения культуры продолжат работать в частично ограниченном режиме. Это значит, что попасть посетители смогут только по QR-кодам, а наполняемость залов при этом не может превышать 70%.

В завершении Олег Хорохордин призвал активизировать работу по вакцинации населения. В регион поступило 153615 доз вакцины. Привились 101817 человек, из которых оба компонента получили 94370.

- Риск заражения инфекцией очень большой. Специалисты здравоохранения и эксперты подтверждают, что иммунитет вакцинированных гораздо выше, чем у переболевших. В Республике Алтай на протяжении нескольких недель наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом – это хорошая тенденция. Также это говорит о том, что противоэпидемические меры были приняты нами своевременно, – подчеркнул глава.

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