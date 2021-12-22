Синоптики рассказали о погоде на неделю в Алтайском крае

Регион находится под влиянием антициклона Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшие дни в регионе будет тепло, однако совсем скоро Алтайский край накроет мороз. Подробнее об этом «Комсомольской Правде – Барнаул» рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

Ранее районы региона находились в зоне прохождения атмосферных фронтов северо-западного циклона, поэтому в крае и прошли снегопады. Сейчас серьезных осадков не ожидается.

– Со среды, 22 декабря, и до конца этой рабочей недели регион окажется под влиянием антициклона. Установится спокойная погода, преимущественно без осадков, – отметила Людмила Юрьевна.

Ночью в эти дни в среднем ожидается -6...-16, а днем 0…-7 градусов. В предгорьях будет немного теплее, возможны положительные температуры.

На выходных в регионе немного похолодает, однако еще морознее станет в начале следующей недели. Именно тогда в Алтайском крае установится настоящая зима.

Подробный прогноз погоды в Алтайском крае с 22 по 24 декабря

Среда, 22 декабря

Днем в регионе столбики термометров покажут -2…-7 градусов, по югу местами до +3 градусов. Местами небольшой снег. В утренние часы местами изморозь, туман На дорогах сильная гололедица. В регионе будет дуть юго-восточный ветер, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Четверг, 23 декабря

Ночью в крае ожидается -12…-17 градусов, местами -5…-10 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица.

Днем в регионе столбики термометров покажут -3…+2 градуса, по востоку местами -4…-9 градусов. Местами в западных районах небольшой снег. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Пятница, 24 декабря

Ночью в крае ожидается -8…-13 градусов, по западу местами -2…-7 градусов. Местами небольшой снег. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Днем в регионе столбики термометров покажут -4...+1 градус. Местами небольшой мокрый снег. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

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