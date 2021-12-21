Губернатор Томенко рассказал, сам ли ведет соцсети и за что банят комментаторов

Глава региона объяснил интерес и пользу в работе с соцсетями Фото: Олег УКЛАДОВ

Во время пресс-конференции 21 декабря глава Алтайского края Виктор Томенко, отвечая на вопрос «Комсомольской правды» – Барнаул», рассказал, зачем ему нужны соцсети, как он там общается с подписчиками и правда ли, что за неугодные комментарии пользователей блокируют.

– Когда я создавал свои аккаунты в социальных сетях, то постарался донести правила, они остались в первых сообщениях. Подход такой - это мои страницы, я по возможности читаю и вижу, – говорит губернатор. – Вести аккаунты помогают мои коллеги. Они перенаправляют вопросы людей ведомствам или муниципалитету для получения обратной связи. Также они помогают делать так, чтобы в конечном итоге аккаунт не превратился в какую-то помойку. Очень много ботов, матов.

По словам Виктора Томенко, встречаются и непристойные обзывательства, все это сразу удаляют, а пользователей банят. Пока у Виктора Томенко в Instagram больше 113 тысяч подписчиков, поэтому бывает много комментариев.

– Содержательные, но эмоциональные комментарии, когда люди что-то излагают, стараюсь не убирать. Повторю еще раз - удаляется только одиозное. Проводится такая линия, что я от всех позакрывался, никого не слушаю и так далее. Нет, – подчеркнул губернатор.

Он добавил, что интерес и польза в работе с соцсетями заключается в том, что удается видеть тенденции.

– Например, вижу вал обращений по снегу или про детей, болеющих сахарным диабетом, – объясняет глава края. – Идут потоки, их ловишь, берешь в работу, озадачиваешь кого-то из должностных лиц или представителей ведомств, добиваешься результатов.

Напомним, ранее мы писали о том, что в следующем году в Алтайском крае личные страницы в социальных сетях должны появиться у всех глав муниципалитетов. В правительстве региона поясняют, что это позволит быть ближе к местным жителям.

– Главы – это состоявшиеся компетентные люди, прошедшие серьезный путь муниципального уровня управления. Они хорошо знают свои территории. Думаю, что точно не надо следить за тем, как они будут вести свой Instagram. Иногда нужна какая-то помощь с краевого уровня, там и политический бывает вес, чуть-чуть другая широта взглядов. С ведением соцсетей они справятся, – сказал глава региона.

Он добавил, что никакого специального документа нет, глав просто призвали завести страницы в соцсетях для того, чтобы работа была прозрачной и более эффективной. Кроме того, так проще выстраивать связь.

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