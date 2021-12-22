Без проводов и стоек: в Барнауле открылся первый банковский офис будущего

Всего в России есть 103 таких офиса. Фото предоставлено Альфа-Банком

В Барнауле открылось новое отделение Альфа-Банка в необычном формате - это первый phygital-офис в Алтайском крае. Здесь нет проводов, привычных стоек или стационарных компьютеров, и вообще офис больше напоминает арт-пространство или даже кафе. Подробнее о новом отделении - в материале “Комсомолки”.

Фото предоставлено Альфа-Банком

В пятницу, 17 декабря, отделение в праздничной обстановке встретило первых гостей, в том числе известных блогеров Барнаула, чиновников и представителей крупных компаний.

Фото предоставлено Альфа-Банком

- Строительство офисов в формат Phygital, в котором гармоничное сочетание дружелюбного физического общения и передовых цифровых технологий — это ответ на вызов времени. Пандемия подстегнула развитие цифровых каналов и многие компании развивают это направление. Альфа-Банк — первый банк, который сделал акцент на умные офисы и не прогадал. Я уверена, что первое отделение, которое мы открыли в Индустриальном районе, оценят жители и будут приходить сюда чаще, — поприветствовала гостей региональный управляющий Альфа-Банка в Барнауле Ирина Бубенко.

Фото предоставлено Альфа-Банком

Одним из гостей праздника стал заместитель министра экономического развития Алтайского края Сергей Крыжановский.

- Альфа-Банк - один из крупнейших частных банков, ведущий финансовый инструмент мирового общества, активно участвует во всех программах малого среднего предпринимательства и программах Минэкономразвития. Новое отделение стало первым в Алтайском крае по формату, и 101-ым по стране. Здорово, что оно открывается в канун Нового года, - отметил замминистра.

Фото предоставлено Альфа-Банком

Новый сервис поможет пересмотреть привычные форматы офисов. Действительно, отделение, которое открылось по адресу Павловский тракт, 251а, сложно не заметить: через большие окна, которые не завешаны рекламными баннерами, виднеется привычная красно-белая гамма, мягкие кресла и круглые столики.

Фото предоставлено Альфа-Банком

- На входе расположена зона, где стоят три банкомата последнего поколения - если у клиента нет карты, он может воспользоваться мобильным телефоном. Есть и приватный банкомат в отдельной комнате со счетной машинкой, если, например, человек хочет внести деньги на карту, - пояснила руководитель отделения будущего Инна Четверикова.

Фото предоставлено Альфа-Банком

Сразу после входа стоит специальный терминал, который с помощью современной технологии распознавания лица узнает человека, если он является клиентом банка. На нем можно выбрать операцию, после чего на телефон клиента придет push-уведомление о том, какой сотрудник его обслужит, так как отделение отказалось от бумажных носителей. Далее гость присаживается в удобное для него место и ожидает менеджера. О том, что в офис пришел клиент, сотрудник узнает также через уведомление. Если гость является клиентом банка, то менеджер увидит его фото и без труда узнает в холле. Для удобства клиента предусмотрено несколько вариантов размещения. К примеру, в главном зале есть стол-кракен (мифическое существо с щупальцами, прим. ред.), за которым могут обслуживаться сразу до шести человек. Либо клиент и менеджер могут занять одну из четырех переговорных зон. Кстати, там же можно провести деловую встречу с партнерами.

Фото предоставлено Альфа-Банком

- Для работы наши сотрудники не используют стационарные компьютеры - только ноутбуки, а вся проводная техника, в том числе принтеры, у нас спрятана в шкаф, и никто кроме нас о них не знает, - добавила Инна Четверикова.

Фото предоставлено Альфа-Банком

Гость отделения может ознакомиться с маркетинговой продукцией банка, представленной в зале - достаточно навести телефон на штрихкод, чтобы перейти в магазин Альфа-Банка и выбрать понравившийся продукт. Также можно сделать крутые селфи на фоне фитостены, которая, как отмечают сотрудника офиса, уже успела стать точкой притяжения, или выпить чашечку кофе. Да, в новом отделении стоит современная кофемашина, которой может воспользоваться любой желающий.

Фото предоставлено Альфа-Банком

- Всего в России есть 103 таких офиса. Надеемся, что в следующем году мы переведем на такой формат все наши отделения в Барнауле. Кстати, на Ленина,106 ремонт запускается уже в январе, - добавила управляющий реготделением банка Ирина Бубенко.