Губернатор Томенко поддержал идею по изменению площади Сахарова в Барнауле

Колеса обозрения на площади Сахарова уже нет, а скоро не будет баков и главной городской сцены Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на пресс-конференции во вторник, 21 декабря, высказал пожелание по изменению архитектурного облика площади Сахарова в Барнауле.

По его представлению, центральная площадь города должна выглядеть несколько иначе, нежели как сейчас мы видим площадь Сахарова. Несомненно, есть серьезные недоработки.

- Площадь Сахарова в центре города – это, прямо скажем, в ужасном состоянии. Я и прошлым и этим летом походил, посмотрел, чего там только нет: мусор, грязь, антисанитария, бутылки, иголки, не поймешь, чего там еще… Иметь такой центр города нельзя. Мне вообще не нравится то, что сейчас там есть, - признается Виктор Томенко.

При этом губернатор подчеркивает, что у любой ситуации есть начало: как-то же к этому дошли. Не сам же мусор и разруха там появились.

- Надо, наверное, это менять. А вот на что? Ей богу, я вам не скажу, - говорит он. – У меня нет понимания. Знаю, что данный участок земли находится в частой собственности, а значит, в частном интересе. Уже не один год ходит информация о том, что где-то есть планы убрать старые баки и резервуары, выровнять территорию и на их месте построить что-то достойное для города. Это хорошее желание, а вот что это будет – здесь, мне кажется, мне не стоит забегать вперед.

Виктор Томенко считает, что для начала должны пройти законные, организационные, а если потребуется, то и организационно-политические процедуры по рассмотрению проектов того, что там возможно было бы возвести.

- Очевидно, что если там появится что-то достойное, это будет очень хорошо для города, - резюмирует он.

Несомненно, всем понятно, что потенциальный проект должен быть создан с оглядкой на действующие нормы и градостроительный план. И именно с этого стоит начинать.

Напомним, некоторое время назад в СМИ просочилась информация о том, что уже в январе или феврале 2022 года начнется демонтаж резервуаров на площади Сахарова, которые в довоенные годы использовали для снабжения населения артезианской водой, однако с 60-х годов прошлого века баки не используются. На текущий момент предполагается, что на их месте может появиться жилая высотка.

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