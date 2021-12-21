В Алтайском крае утвердили список спорклубов, за посещение которых можно будет получить налоговый вычет

Для получения вычета потребуется копия договора и чек Фото: из личного архива автора

В Алтайском крае сформировали список спортивных организаций и фитнес-клубов, за посещение которых в 2022 году можно будет получить налоговый вычет.

Этот список был опубликован на сайте министерства спорта Алтайского края. В него вошли 37 организаций. Согласно установленному порядку, жители края смогут вернуть 13% от суммы, потраченной на спортивные и оздоровительные услуги. Причем как за себя, так и за своего ребенка.

- Максимальная сумма годовых затрат на физкультуру и спорт, с которых можно получить налоговый вычет - 120 тысяч рублей в год. Вычет предоставляется не отдельно, а в совокупности с другими социальными вычетами (на лечение, обучение самого налогоплательщика и др.). В эти 120 тысяч не включаются затраты на обучение детей и подопечных (в размере не более 50 000 рублей в год на каждого обучающегося для обоих родителей, опекунов, попечителей) и на дорогостоящее лечение, - поясняют в Федеральной налоговой службе.

При этом максимальная сумма, которую можно будет вернуть – это 15,6 тысяч рублей в год.

Больше всего организаций, которые получили одобрение от минспорта, находятся в Барнауле. К примеру, в программу вступили такие фитнес-клубы, как «Максима», «Магис-спорт», ST gym, «Рекорд», «Вита-спорт» и другие. Есть в этом списке и детские клубы: АНО ХК «Динамо», Краевая спортшкола олимпийского резерва, спортшкола «Рубин», СШОР по спортивной гимнастике Сергея Хорохордина, спортшкола «Полимер», СШОР №2 и т.д.

Кроме того, из Бийска одобрение получил «Центр красоты и здоровья «Эвалар», «Алтай-Теплогор». Из Рубцовска одобрили заявку спортшколы №1, споршколы «Юбилейный» и фитнес-клуба «Jump». Есть ряд организаций из Новоалтайска.

С полным списком организаций и услуг можно ознакомиться на сайте министерства спорта Алтайского края.

Напомним, для того чтобы в будущем получить налоговый вычет, потребуется копия договора на оказание физкультурно-оздоровительных услуг и кассовый чек.

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- Закон новый. Он только вступил в силу. Но я уверен, после того, как мы отработаем все механизмы взаимодействия, в том числе с федеральными коллегами, он станет еще одним стимулом для занятий спортом и привлечет людей в залы, — говорит министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев (подробнее)