В шестой раз главный Дед Мороз страны поздравил барнаульцев с наступающим Новым годом

Всероссийский Дед Мороз исполнил желания барнаульцев Фото: Олег УКЛАДОВ

В шестой раз в России проводят благотворительную новогоднюю акцию «Путешествие Деда Мороза с НТВ». Барнаул стал 19-м в списке городов, где побывал главный волшебник страны.

Правда, побывал он виртуально. Из-за пандемии уже во второй год подряд Дедушка общается с детьми на расстоянии. Благо спасают технологии: прямые трансляции и видео приветы доходят вовремя.

В остальном розовощекий волшебник своим традициям не изменял: провел пресс-конференцию, которая в этот раз прошла в стенах барнаульской школы №136 и выбрал самые интересные вопросы, за которые сделал специальные подарки. Кстати, благодаря помощникам Деда Мороза, которые в этот момент как раз были в краевой столице, их передали победителям в прямом эфире.

Так детишки интересовались, какая температура тела у Деда Мороза, как его внучке Снегурочке столько лет удается сохранять молодость и очарование, а также как волшебник поступает с теми, кто плохо себя ведет.

- Если ты получила не тот подарок, на который рассчитывала, то задумайся, почему так произошло. Возможно, ты себя плохо вела. Я тоже могу пошалить, - ответил Дедушка, на вопрос одной из школьниц.

Также он признался, что хоть и волшебник и в его должностные обязанности входит дарение подарков, в ответ он тоже получает сюрпризы. Чаще всего это письма, открытки, добрые пожелания или, как в случае с Барнаулом, творческие номера. Пресс-конференция началась с выступления ансамбля барабанщиц «Ритмы времени», а после выступила солистка цирковой студии «Арлекино» Анастасия Тищенко. Девочка буквально покорила Дедушку своей гибкостью и артистичностью.

- Браво! Это настоящее волшебство! Это было незабываемо! Спасибо, - рассыпался он в комплиментах.

Кроме таких встреч Дед Мороз оказал и адресную благотворительную помощь. Так ученики алтайской общеобразовательной школы №2, где обучаются слабовидящие дети, получили в качестве новогоднего подарка скакалки, обручи и брайлевский принтер. Воспитанникам барнаульской школы-интерната №6 для детей с ограниченными возможностями здоровья подарили игры и спортивный инвентарь, а также передали в пользование мультимедийный комплекс от онлайн-кинотеатра Premier и подписку на него. Теперь они смогут наслаждаться любимыми фильмами в хорошем качестве и без рекламы.

А 13-летний Дима Макаров, страдающий от тяжелого хронического заболевания «ювениальная миопатия Эрба», получил долгожданную инвалидную коляску, которую его мама, воспитывающая двоих детей в одиночку, просто не могла себе позволить. Каждый раз, перед тем как пойти на прогулку, ей приходилось арендовать коляску. Теперь такой проблемы не будет.

Перед тем, как отправиться дальше творить свои волшебные дела, Дед Мороз пожелал всем здоровья и веры в чудеса:

– Делайте зарядку, заботьтесь о тех, кто рядом с вами и тогда жизнь будет наполнена чудесами! Я желаю, чтобы у каждого из вас была заветная мечта в жизни, ведь чем больше мечтаешь, тем больше исполняется. Каждый день делайте шаг навстречу своей мечте! – пожелал волшебник.

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