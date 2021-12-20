«Сегодня нужно делать что-то новое и генерировать идеи»: барнаульский нумеролог - о зеркальной дате 20.12.2021

В предпоследний понедельник 2021 года на наш вызов будет отклик Фото: Анна Перевощикова

Сегодня – последняя в этом году зеркальная дата, которая обладает особой энергией. Как рассказал «Комсомолке» барнаульский нумеролог-цифролог Вячеслав Классин, цифра сегодняшнего дня – один, а единица – цифра новаторов.

- Сегодня важно хотя бы в голове представить, что мы будем делать завтра, через неделю, через месяц, а также проиграть весь следующий год по месяцам: каким будет январь, февраль и так далее. Сегодняшний день, как будто кабриолет – над нами открытое пространство, и воплощение всех наших планов будет максимальным. Все идеи прорастут, как семечко, - отметил цифролог.

Также Вячеслав Классин советует делать что-то новое, ступать там, где еще не было ноги человека, бросать вызов самим себе, сделать то, чего мы боялись – позвонить, спросить, начать проект или хотя бы загуглить то, что нас волновало.

- Сегодня на наш вызов будет отклик. Также советую записывать все свои самые бредовые идеи, так как даже то, о чем никто бы никогда не подумал, может воплотиться в жизнь. Выгрузите идеи из головы, так как сегодня идет слишком большой поток мыслей, - подчеркнул специалист.

Однако стоит четко формулировать свои идеи: это должны быть не просто желания вроде «Я хочу больше денег», а четкие планы – «Я хочу заняться конкретным проектом, который будет приносить мне много денег».

В общем, фантазируйте, генерируйте и дерзайте – весь мир в ваших руках!

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