На Алтае водолазы ищут водителя, который ушел под лед вместе с автомобилем

ЧП произошло в окрестностях села Вяткино Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В воскресенье, 19 декабря, в Усть-Пристанском районе легковой автомобиль вместе с водителем ушел под лед. Сейчас на месте организованы поиски человека. Об этом сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

ЧП произошло в окрестностях села Вяткино Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

ЧП произошло в окрестностях села Вяткино: водитель за рулем ВАЗ 2107 ехал по Оби в направлении села Клепиково и угодил в полынью. На место выехали правоохранители, спасатели, а также представители районной администрации.

ЧП произошло в окрестностях села Вяткино Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

- Организованы оперативно-следственные мероприятия. Для поисков и извлечения транспортного средства на месте происшествия организована работа водолазов Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда имени В.В. Зюкова, Управления по обеспечению мероприятий в области ГОЧС и ПБ в Алтайском крае, - подчеркнули в управлении.

Как пояснили «Комсомолке» в пресс-службе МЧС, сейчас мужчина числится без вести пропавшим, работы по поиску продолжаются. Надежда, что водитель мог выбраться и выжить, конечно, остается.

ЧП произошло в окрестностях села Вяткино Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Напомним, в настоящий момент в Алтайском крае официально открыта только одна ледовая переправа – в Камне-на-Оби. Еще несколько переправ ожидают открытия в течение декабря. Спасатели отмечают, что двигаться на автомобиле можно лишь по переправам, которые прошли освидетельствование. На каждом из участков действует максимальная грузоподъемность, превышать которую – опасно для жизни.

Справка КП

В случае происшествия на воде и необходимости помощи спасателей звоните по телефону 101. Единый номер вызова экстренных оперативных служб - 112.

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