В новогодние праздники на Алтае изменится расписание электричек

Пассажирам следует быть внимательными Фото: Олег УКЛАДОВ

Во время новогодних праздников в Алтайском крае изменится расписание некоторых пригородных поездов, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.

30 декабря, 4 и 6 января назначили следующие поезда:

– №6111 Барнаул – Ребриха (отправление в 9:04, прибытие в 12:06);

– №6112 Ребриха – Барнаул (отправление в 13:38, прибытие в 16:36).

31 декабря 2021 года отменяется электропоезд:

– №6234 Барнаул - Аламбай (отправление в 20:47, прибытие в 00:18).

С 31 декабря по 9 января отменили электропоезда:

– №6021 Озерки – Барнаул (отправление в 4:34, прибытие в 5:56);

– №6101 Депо – Барнаул (отправление в 7:06, прибытие в 7:45);

– №6020 Барнаул – Красный Боец (отправление в 18:36, прибытие в 20:36);

– №7105 Заринская – Барнаул (отправление в 6:50, прибытие в 8:25).

1 января отменили поезда:

– №6233 Аламбай – Барнаул (отправление в 3:25, прибытие в 7:05);

– №6001 Озерки – Барнаул (отправление в 5:35, прибытие в 6:55);

– №6003 Усть-Тальменская – Барнаул (отправление в 6:57, прибытие в 8:43).

– №6006 Барнаул – Красный Боец (отправление в 6:24, прибытие в 8:21).

–№6005 Красный Боец – Барнаул (отправление в 10:05, прибытие в 12:00);

– №6222 Барнаул – Тягун (отправление в 7:31, прибытие в 10:39);

– №6221 Тягун – Барнаул (отправление в 12:31, прибытие в 15:50);

– №6111 Барнаул – Ребриха (отправление в 9:04, прибытие в 12:06);

– №6112 Ребриха – Барнаул (отправление в 13:38, прибытие в 16:36).

2 января отменили электропоезд:

– №6227 Заринская – Барнаул (отправление в 14:40, прибытие в 16:47).

3 января назначили электропоезд:

– №6001 Озерки – Барнаул (отправление в 5:35, прибытие в 6:55).

3 января отменили электропоезд:

– №6776/6775 Сузун – Барнаул (отправление в 4:01, прибытие в 6:55).

График движения остальных пригородных поездов и электропоездов в Алтайском крае останется без изменений.

С 10 января 2022 года расписание всех этих пригородных поездов вернут к прежнему графику.

Более подробную информацию о расписании можно получить в пригородных кассах АО «Алтай-Пригород», по телефону (3852) 29-21-68.

Напомним, ранее мы писали о том, что с 12 декабря в Алтайском крае изменится расписание нескольких электричек. Это связано с введением нового графика движения поездов на сети железных дорог России. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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