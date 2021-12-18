Алтайские борцы за экологию рассказали какую елку лучше выбрать к Новому году

Можно изготовить елку из подручных средств Фото: Анна СЕМИНА

Участники движения «Мусора.Больше.Нет» в Барнауле рассказали о том, как правильно выбрать елку с точки зрения охраны окружающей среды.

- В любой непонятной ситуации рекомендуем вспоминать принципы управления отходами: reduce (уменьшай), reuse (используй повторно), recycle (переработай). Они идут именно в таком порядке! – говорят в сообществе.

По мнению участников движения, идеальная елка эта та, которую не нужно покупать и которая не производит отходы. Но вместе с тем, это может быть искусственная ель, которая уже у вас есть, просто продолжайте использовать ее по мере возможности. А еще можно нарядить дерево во дворе. К примеру, если вы живете в собственном доме, то на участке можно высадить ель и тогда к каждому празднику у вас всегда будет собственная новогодняя красавица.

- Вместо елки можно использовать и комнатные цветы, очень интересно смотрятся горшечные кипарисовики и другие небольшие хвойные. Но и монстеры с тилландисиями тоже могут сыграть роль новогоднего дерева! Ведь хвойные когда-то были выбраны просто потому, что они остаются зелёными всю зиму, - добавляют авторы инициативы.

Также можно использовать опавшие ветви или даже превратить в елку что угодно. Народных идей в интернете полно. Тем более, что в последнее время все больше людей используют подручные средства.

- Если вы все-таки хотите елку купить, то выбирайте натуральную ель от проверенных продавцов. Согласно информации Гринпис, искусственное дерево окупает свой экологический след только в том случае, если его используют на протяжении 20 лет. Не покупайте деревья у сомнительных продавцов — выбирайте тех, кто может показать документы на заготовку. Если ель специально выращена на продажу, а не срублена в лесу, она наносит природе куда меньше вреда, чем производство пластикового дерева, - говорят в сообществе.

Кстати, можно также проследить за экологическими акциями в городе. Нередки случаи, когда отжившие свой век натуральные ели принимают на переработку или отправляют, к примеру, в зоопарк, где им также находят применение.

Что же касается украшения новогодней красавицы, то в идеале, конечно, использовать игрушки, которые многие хранят еще со времен своего детства. А еще их можно изготовить самим вместе со своими детьми. Либо же сходить в лес и набрать там шишки – это будет оригинально, а потом их можно вернуть обратно в природу. Никакого урона при этом не будет.

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